iPhone Mirroring kommt mit iOS 18.4 nicht nach Deutschland

Gestern hat Apple den Release Candidate für iOS 18.4 veröffentlicht. Die finale Beta-Version, der letzte Schritt vor der eigentlichen Veröffentlichung. Damit dürfte der Grundstein gelegt sein, dass iOS 18.4 in der kommenden Woche veröffentlicht wird. Das ist für uns in Deutschland ja nicht ganz unwichtig, denn mit Apple Intelligence kommt der KI-Assistent von Apple mehrere Monate nach dem internationalen Start auch zu uns.

Die Hoffnungen waren daher groß, dass es auch eine andere spannende Funktion zu uns schafft: Das iPhone Mirroring. Mit diesem Feature kann man das iPhone-Display auf dem Mac anzeigen und dort sogar mit Maus und Tastatur steuern. Super praktisch, wenn das iPhone noch irgendwo in der Tasche steckt, man aber schon am Schreibtisch sitzt.

Nach der Veröffentlichung der finalen Beta müssen wir euch aber mitteilen: Das praktische Feature iPhone Mirroring wird es auch mit iOS 18.4 nicht nach Deutschland und in andere Länder in der EU schaffen. In der Schweiz ist die Funktion ja beispielsweise seit jeher aktiv, allerdings muss man mit einer deutschen Apple-ID einige Umwege in Kauf nehmen.

Apple fürchtet den Digital Markets Act

Aber warum gibt es das iPhone Mirroring nicht bei uns? Im vergangenen Sommer teilte Apple mit: „Aufgrund der regulatorischen Unsicherheiten, die der Digital Markets Act mit sich bringt, glauben wir nicht, dass wir in der Lage sein werden, drei dieser Funktionen – iPhone Mirroring, SharePlay Screen Sharing und Apple Intelligence – für unsere EU-Nutzer in diesem Jahr einzuführen.“ Zumindest Apple Intelligence kommt ja nun doch in die EU – aber warum will Apple die Bildschirmspiegelung nicht einführen?

Eine Möglichkeit ist, dass man fürchtet, eine Screen-Mirroring-Funktion auch für Android-Geräte anbieten zu müssen. Oder anders herum: Dass man dazu gezwungen wird, das Feature auch für Windows-Computer anzubieten. Damit würde man im Zweifel ein Alleinstellungsmerkmal seines Ökosystems verlieren…