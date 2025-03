Dreame L10s Ultra Gen 2: Gut ausgestatteter Wischroboter für unter 500 Euro

Die Top-Modelle der Top-Hersteller kosten selbst im Angebot weit mehr als 1.000 Euro, zu nennen sind hier vor allem der Roborock Saros 10R oder der Dreame X50 Ultra Complete. Falls euer Budget für einen Saug- und Wischroboter bedeutend kleiner ist, dann haben wir zum Start der Frühlingsangebote ein passendes Modell für euch: Der Dreame L10s Ultra Gen 2 ist derzeit auf 479 Euro (Amazon-Link) reduziert und damit noch einmal ein bisschen günstiger.

Für das Geld bekommt ihr einen überraschend gut ausgestatteten Roboter, der mit zahlreichen Features ausgestattet ist, die in dieser Preisklasse nicht unbedingt selbstverständlich sind. Wir wollen euch die wichtigsten Details mit auf den Weg geben.

Ein Highlight sind definitiv die ausfahrbaren Wischpads. Damit kann der Dreame L10s Ultra Gen 2 bis an den Rand reinigen – und sogar darüber hinaus. Dank der Wischpads kann er bis zu 4 Zentimeter unter Möbeln reinigen, die eigentlich zu tief zum „Befahren“ sind. Ein kleiner Wermutstropfen ist allerdings, dass die Seitenbürste nicht ausgefahren werden kann, was sich aufgrund der ausfahrbaren Wischpads aber nur in Ecken bemerkbar macht.

Weitere Pluspunkte sammeln der Dreame L10s Ultra Gen 2 mit der Basisstation. Hier sind nicht nur große Wassertanks zu finden, sondern auch ein Fach für Reinigungsmittel. Nach der Bodenreinigung werden die Wischpads automatisch mit heißem Wasser gewaschen und danach mit warmer Luft getrocknet. Auch das ist für einen Preis von unter 500 Euro nicht selbstverständlich.

Wie genau gereinigt wird, das könnt ihr in der Dreame-App einstellen. Dank Laser-Navigation ist in wenigen Minuten eine Karte eurer Räume erstellt. Ihr bestimmt dann, in welcher Reihenfolge die Räume abgefahren werden sollen. Teppiche werden automatisch erkannt, um die Wischpads dort anzugeben. Besonders stark verschmutzte Bereiche werden dabei automatisch erkannt und doppelt gereinigt.

Falls ihr keine Unsummen für einen Saug- und Wischroboter ausgeben möchtet, könnte der L10s Ultra Gen 2 von Dreame eine sehr interessante Alternative sein. Für 479 Euro bietet er jedenfalls eine sehr gute Ausstattung.

