Insta360: Großer Frühlings-Rabatt für Action-Cams und Zubehör

Über die Action-Cams von Insta360 haben wir hier bei uns im Blog bereits mehrfach berichtet. Passend zum Start in den Frühling stellt der Hersteller noch bis einschließlich 1. April 2025 satte Rabatte in einem Frühjahrs-Sale zur Verfügung. Auch bei Action-Cams, darunter den neuen X4-Modellen mit 360 Grad-Aufnahmefunktion, lässt sich derzeit so einiges sparen. Wir stellen die Deals vor.

Insta360 X4

Das Flaggschiff-Modell von Insta360 ist eine 360-Grad-Kamera, die Videos mit bis zu 8K-Auflösung erstellen, verfügt über eine Bildstabilisierung und lässt sich auch als Weitwinkel-Cam verwenden. Die X4 ist wasserdicht, stoßfest und kommt auf eine Akkulaufzeit von bis zu 135 Minuten bei einer Ladung. Die Insta360 X4 (Amazon-Link) kostet derzeit nur 476,99 Euro im Standard-Bundle statt sonst üblicher 559,99 Euro, was einer Ersparnis von 83 Euro entspricht.

Angebot Insta360 X4 Standard-Bundle - wasserdichte 8K 360 Action-Kamera, 4K Weitwinkel-Video,... IMMERSIVE 360°-VIDEOS – Die 8K Kamera der Zukunft. Die Insta360 X4 liefert 360°-Videos in atemberaubenden 8K oder 5,7K 60 fps! Mit dem Active HDR...

SUPEREINFACHES REFRAMING – Leg einfach los, ohne dich um die Ausrichtung dieser Actioncam kümmern zu müssen. Erst aufnehmen und später in der...

Insta360 GO 3S

Die GO 3S von Insta360 ist eine kleine und leichte, als „Wearable“ vom Hersteller bezeichnete Kamera. Sie kann Videos mit einer Auflösung von bis zu 4K aufnehmen und soll sich vor allem als Immer-Dabei-Kamera eignen, die sich überall anbringen lässt. Die GO 3S verfügt über eine FlowState-Stabilisierung, ist wasserdicht bis 10 Meter, mit Apple Find My kompatibel und ermöglicht freihändige 4K POVs. Die Insta360 GO 3S kostet sonst 399,99 Euro und ist jetzt mit 60 Euro Rabatt für 339,99 Euro zu haben. Bei Amazon gibt es immerhin einen 15-prozentigen Rabatt, so dass ein Preis von 365,99 Euro zustande kommt.

Angebot Insta360 GO 3S 128 GB - Tragbare 4K Mini-Kamera, Freihand-POVs, Überall anbringbar,... 39 g & DAUMENGROSS - Entfessle grenzenlose Kreativität mit der Insta360 GO 3S, einer winzigen, leistungsstarken 4K-Kamera mit einem Gewicht von nur...

FREIHÄNDIGE 4K POVs - Ein leistungsstarker Chip für hochwertigere Aufnahmen und ein neues Weitwinkelobjektiv. Nimm freihändig 4K POVs auf, mit...

Insta360 Ace Pro

Auch die vielseitig einsetzbare Insta360 Ace Pro-Kamera ist aktuell im Angebot. Das Modell wurde in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt und setzt auf einen größeren 1/1,3″-Sensor für eine gute Bildqualität und hohen Dynamikbereich. Die Action-Cam nimmt Videos mit Active HDR sowie 4K mit 120 fps auf, und verfügt über einen 2,4″ großen Flip-Touchscreen zur Steuerung und für eine Aufnahmevorschau. Auch eine Wasserdichtigkeit bis 10 Meter sowie eine Schnellladung auf 80 Prozent in nur 22 Minuten ist gegeben, ebenso wie eine FlowState-Stabilisierung. Die Insta360 Ace Pro kostet regulär 479,99 Euro, und ist jetzt während der Rabattaktion für 299,99 Euro zu haben.

Im Sale befindet sich auch noch die Insta360 Link 2, eine Webcam mit KI-Tracking, sowie weiteres Zubehör wie Selfie-Sticks, MicroSD-Karten, Akkupacks oder eine Schnellspann-Halterung. Alle Angebote finden sich auf der Website von Insta360.