iPhone selbst reparieren: Apples Reparatur-Kit von Stiftung Warentest ausprobiert

Fällt das iPhone aus der Hand und zieht sich einen Displayschaden zu, kann es schnell teuer werden mit einer Reparatur. Auch ein Austausch eines defekten Akkus außerhalb der Garantie geht ins Geld, vor allem dann, wenn man Apple selbst damit beauftragt. Seit einiger Zeit bietet Apple aber auch ein Reparatur-Set mit Original-Ersatzteilen an, damit man auch selbst zuhause tätig werden kann.

Eignen sich die Reparatur-Kits auch für Technik-Neulinge, was gilt es vorher zu beachten, und wo liegen die Risiken und Kosten für die eigenhändige Reparatur? Das versucht ein Selbstversuch von Stiftung Warentest zu klären, bei dem ein Redakteur ein iPhone und ein Samsung-Smartphone mit den jeweiligen vom Hersteller zur Verfügung gestellten Reparatur-Kits zu reparieren versucht hat. Wir als Apple-Blog konzentrieren uns bei der Berichterstattung natürlich auf das Apple-Smartphone.

Der Stiftung Warentest-Redakteur versucht sich an einem iPhone 12 und will dabei, ebenso wie bei einem Samsung Galaxy S20 5G, das Display eigenhändig austauschen. Besonders spannend ist schon der Vergleich der Lieferung: „Die Werk­zeuge und Bauteile von Samsung passen in ein kleines Päck­chen, Apple liefert zwei große Koffer. Das Samsung-Set wird gekauft, Apples Pendant ist Leihware“, berichtet Stiftung Warentest. Die Bestellung von Apple wurde nach neun Tagen des Wartens zunächst storniert, ein zweiter Versuch ist dann mit nur einem Tag Lieferzeit erfolgreich.

Auch die Zahl der Arbeits­schritte und der zu entfernenden Bauteile unterscheiden sich deutlich. Nach knapp sechs Stunden hat es die Versuchsperson jedoch geschafft und beide Smartphones repariert. Nun ja, mit kleinen Abstrichen: Beim iPhone gibt es nun einen Displayfehler, der vorher nicht da war, und beim Samsung-Gerät ist jetzt die Frontkamera defekt, die vor dem Reparaturversuch noch funktionierte.

Bei Apple werden in zwei großen und schweren Koffern gleich auch klobige Maschinen mitgeliefert, die man offenbar für den Austausch eines Displays benötigt: Eine Displaypresse und ein Ofen. Auch heißt es dort, weniger Bauteile als beim Samsung-Modell zu entfernen. Der Redakteur von Stiftung Warentest steht aber dann vor einem anderen Problem: Der Ofen ist defekt und zeigt einen Fehlercode an – der nirgends erklärt wird. „Irgend­wann fällt einem Kollegen auf, dass im Inneren des Ofens ein kleiner Steck­kontakt rausge­rutscht ist“, berichtet Stiftung Warentest. „Allein wäre ich da nie drauf gekommen.“

Winzige Schrauben können schnell verloren gehen

Als knifflig erweisen sich einige der Mikroschrauben von nur etwa einem Millimeter Länge, die Apple im iPhone 12 verbaut. Für ihren Einbau werden sehr ruhige Hände benötigt. Die Testperson und ein hinzugerufener Kollege verlieren nicht nur eine der winzigen Schrauben im Teppichboden, sondern bemerken auch nach der Reparatur, dass sich noch eine Schraube frei im Gerät umher bewegt. „Die drückt nun von innen aufs Display und verursacht einen hell leuchtenden Fleck“, konstatiert der gefrustete Redakteur. Er hält fest:

„Der Zeit­aufwand für die gesamte Reparatur hängt stark vom jeweiligen Gerät ab – aber auch vom eigenen Technikwissen, hand­werk­lichen Fähig­keiten und Reparatur-Vorerfahrungen. Für Neulinge wie mich sind drei bis vier Stunden pro Handy realistisch. Wer die Anleitung vorab durch­liest, braucht noch mal ein bis zwei Stunden mehr: Der Apple-Text hat stolze 104 Seiten, der von Samsung 84 Seiten. Einige Stellen sind leider ziemlich unklar formuliert. Das kostet zusätzliche Zeit, da ich im Internet recherchieren oder Videos ansehen muss.“

Auch preislich ist die Selbst-Reparatur über das Kit von Apple kein wirkliches Schnäppchen. Wer das Display eines iPhone 12 direkt bei Apple reparieren lässt, zahlt etwa 340 Euro. Das Display-Reparatur-Kit hingegen kostet rund 400 Euro, außerdem wird auf der Kreditkarte eine hohe Kaution in Höhe von 1.190 Euro für den geliehenen Werkzeugkoffer geblockt.

Das Fazit des Stiftung Warentest-Redakteurs fällt entsprechend negativ aus. Zwar muss man das defekte iPhone nicht in fremde Hände geben, allerdings wird Geld, Zeit und Nerven benötigt. Darüber hinaus geht die Gewährleistung und Garantie verloren, und möglicherweise treten im Reparaturvorgang weitere Probleme auf, die vorher nicht vorhanden waren. „Das Ganze eignet sich also nur für Leute, die viel Spaß am Tüfteln haben“, resümmiert der Stiftung Warentest-Redakteur. Der gesamte Artikel lässt sich auf der Website von Stiftung Warentest nach Freischaltung im Einzelkauf für 4,90 Euro nachlesen.