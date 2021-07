iTunes-Karten: 15 Prozent Bonus und einfache Bezahlung mit Apple Pay

Ihr braucht neues Guthaben für den App Store und iTunes? Ihr habt keine Lust den vollen Preis für eure Apple Services wie die iCloud zu bezahlen? Dann haben wir jetzt ein praktisches Angebot für euch, bei dem ihr noch nicht einmal das Haus verlassen müsst – ein paar Klicks genügen.

Bei Startselect, das ist ein Anbieter für Guthaben-Karten aus den Niederlanden, bekommt ihr derzeit im deutschen Store die von anderen Aktionen gewohnten 15 Prozent Bonus-Guthaben. Ihr erhaltet nach dem Kauf einen digitalen iTunes-Code, den ihr wie gewohnt einlöst. Das zusätzliche Guthaben wird automatisch gutgeschrieben.

Besonders praktisch: Ihr könnt direkt auf der Produktseite per Apple Pay bezahlen – schneller geht es wirklich nicht. Falls ihr kein Apple Pay habt, geht es für euch ganz normal über den Warenkorb an die Kasse. Dort könnt ihr dann auch per PayPal, Klarna oder Giropay bezahlen.