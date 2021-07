Der nächste Hersteller verschwindet: Auch Choetech ist bei Amazon raus

Manche Leute können wohl einfach nicht genug bekommen. Nachdem Amazon in den vergangenen Woche schon bekannte Marken wie Aukey oder RavPower komplett aus dem System geworfen hat, hat es nun wohl den nächsten Anbieter erwischt. Choetech ist nicht mehr auf Amazon zu finden.

Aufgefallen ist das zunächst einem Kollegen von Stadt-Bremerhaven, unsere Recherchen haben die Annahme aber wenig später bestätigen können: Es sind keine Produkte von Choetech mehr auf Amazon zu finden und auch bestehende Links laufen ins Leere.

Was der Grund für das Aus von Choetech auf Amazon ist, das können wir bisher nicht sicher sagen. Es ist aber davon auszugehen, dass die Sache ähnlich aussieht wie bei den anderen Marken. Diese hatten in der Vergangenheit Käuferinnen und Käufer dazu ermuntert, die Produkte zu bewerten – und im Gegenzug den Kaufpreis an Amazon vorbei zu erstatten.

Was ich persönlich schade finde: Auch die Produkte von Choetech waren in den meisten Fällen wirklich empfehlenswert, auf meinem Schreibtisch steht aktuell sogar noch ein magnetisches Dock für mein iPhone 12. Auch die Preise, zu denen das Zubehör verkauft wurde, waren wirklich konkurrenzfähig. Aber anscheinend hat das nicht gereicht…