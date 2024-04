IVYCable: Magnetisches Kabel mit integrierter Powerbank

Das IVYCable ist sicherlich nicht das dünnste und längste Kabel, das ihr für euer iPhone oder iPad bestellen könnt. Dafür ist es aber besonders innovativ, denn es verfügt über einen integrierten Akku und kann so auch als Powerbank fungieren.

Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne mit knapp 800 Unterstützenden gibt es das IVYCable Gen2 Kabel jetzt als „OnDemand“-Projekt auch bei Indiegogo. Das bedeutet: Das Produkt ist bereits fertiggestellt und wird recht zeitnah ausgeliefert, hier gelangt ihr zur Aktionsseite.

Die Idee ist denkbar einfach: Steckt ihr das IVYCable an ein Ladegerät und euer iPhone, wird nicht nur das iPhone aufgeladen, sondern auch das Kabel selbst. „Das IVYCable Gen2 wiegt nur 120 g und ist klein genug, um in die Hand- oder Hosentasche zu passen. Es ist der ultimative Ersatz für klobige Powerbanks. Trotz seiner Größe verfügt es über eine Kapazität von 2.800 mAh und ist damit der perfekte Verbündete für den täglichen Strombedarf, auch in Notfällen“, schreibt der Hersteller.

Wir möchten an dieser Stelle anmerken: Viel mehr als Notfälle kann man mit dem IVYCable wohl nicht abdecken. 2.800 mAh reichen bei den meisten iPhone-Modellen wohl nur für rund 50 Prozent Ladung. Aber das kann eben auch den Unterschied machen, ob der iPhone-Akku auf dem Weg nach Hause komplett aufgebraucht wird oder ob noch eine kleine Reserve verbleibt.

IVYCable mit USB-A oder USB-C

Was die Flexibilität angeht, müsst ihr euch keine Gedanken machen: Beim Eingangs-Anschluss könnt ihr bei der Bestellung zwischen USB-A USB-C wählen. Am anderen Ende des 100 Zentimeter langen Kabels gibt es einen Kombi-Stecker mit Lightning- und UBS-C-Anschluss. Ebenfalls pfiffig: das Kabel ist magnetisch und kann einfach zusammengeklappt werden. Laut Produktfotos kann es sogar auf der Rückseite eines iPhones mit MagSafe haften, wobei die Aufladung des iPhones nur per Kabel möglich ist.

Bei Indiegogo gibt es sogar noch ein Early Bird Angebot, das IVYCable könnt ihr dort für 36 Euro bestellen. Leider kommen noch 11 Euro Versandkosten dazu, was sich in dieser Preisklasse natürlich schon sehr bemerkbar macht.