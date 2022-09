Jabra Connect 5t: Neue True Wireless-Kopfhörer für mobiles Arbeiten

Jabra, der bekannte dänische Hersteller von Audio-, Video- und Collaboration-Lösungen, hat gestern die Jabra Connect 5t als neues Mitglied der Jabra Connect-Serie angekündigt. Zusammen mit dem Connect 4h, einem flexiblen Headset, und dem Jabra Connect 4s, einer mobilen Freisprechlösung für Konferenzen, richten sich die Connect Produkte an alle, die Lösungen für die mobile Arbeit und ihr Home Office suchen. Die Jabra Connect 5t bringen nun die Vorteile von True Wireless Earbuds in die Serie ein.

Mit der Entwicklung von hybriden Arbeitsmodellen ist es sowohl für Unternehmen als auch für Angestellte wichtig, stets die richtigen Werkzeuge und Technologien zur Hand zu haben. Laut dem kürzlich veröffentlichten Jabra Hybrid Ways of Working 2022 Global Report bevorzugen weltweit immer noch rund 57 Prozent der Beschäftigten eine Arbeitszeiteinteilung nach flexiblen Arbeitsmodellen, während 28 Prozent es vorziehen, komplett remote zu arbeiten. Um den unterschiedlichen Bedingungen im Büro- und Homeoffice-Alltag gerecht zu werden, bringt Jabra nun mit den Connect 5t ein Produkt auf den Markt, das das Beste aus beiden Welten vereint und sich zugleich hervorragend für den privaten Gebrauch eignet.

Die Jabra Connect 5t kombinieren hybride aktive Geräuschunterdrückung mit fortschrittlicher Windgeräuschunterdrückung, damit effizientes Arbeiten auch von unterwegs möglich ist. Die Ohrhörer verfügen über eine Kombination aus nach innen und nach außen gerichteten Mikrofonen, die gezielt Geräusche von beiden Seiten des Ohrs unterdrücken, so dass man sich auf laufende Gespräche konzentrieren kann, ohne dabei abgelenkt oder gestört zu werden.

Dank der innovativen 6-Mikrofon-Anruftechnologie garantieren die Connect 5t außerdem eine durchgehend klare und hochwertige Anrufqualität. Darüber hinaus sorgen die integrierten 6-mm-Lautsprecher für satten Sound beim Musikhören und bieten SBC, AAC und Qualcomm aptX Codecs für ein noch intensiveres Audioerlebnis.

Sieben Stunden Akkulaufzeit mit aktiviertem ANC

Die Connect 5t, die auf den kürzlich erschienenen Jabra Elite 5-Kopfhörer basieren, lassen sich dank Bluetooth 5.2 und einer Multipoint-Konnektivität problemlos mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden, wie etwa dem Notebook und dem Smartphone. Über die Funktionen Google Fast Pair und Microsoft Swift Pair können die Kopfhörer problemlos und in Sekundenschnelle gekoppelt werden. Spotify Tap Playback erlaubt zusätzlich stundenlangen Musikgenuss mit nur einem Knopfdruck.

Die Jabra Connect 5t bieten sieben Stunden Batterielaufzeit bei aktiviertem ANC, mit dem enthaltenen Qi-zertifizierten kabellosen Ladecase sind es 28 Stunden. Die Schnellladefunktion versorgt die Kopfhörer zudem in nur zehn Minuten mit einer Stunde Akkulaufzeit, so dass man den ganzen Tag über Anrufe entgegennehmen kann. Im Lieferumfang enthalten sind neben den beiden Ohrhörern im Ladecase auch ein USB-C-auf-USB-A-Kabel sowie Silikon-Eargels in drei Größen. Die Jabra Connect 5t sind zudem nach IP55 wasserresistent und sind sowohl mit Apples Siri als auch der Jabra Sound+ App kompatibel.

Die Jabra Connect 5t sind zu einem UVP von 169,99 Euro in zwei Farbvarianten, Titanschwarz und Goldbeige, auf der Website von Jabra und auch bei Amazon erhältlich.