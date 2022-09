Textify: Update auf Version 1.5 für Sprachnachrichten-zu-Text-App erschienen

Wir alle haben schon einmal in der Schule, Uni oder während eines Meetings eine Sprachnachricht erhalten. Es gibt sie, die Momente, an denen kein Aufsehen erregt werden soll, aber trotzdem der Inhalt der Nachricht von Interesse ist. Diese Momente gehören mit der Textify App der Vergangenheit an, denn diese wandelt Sprach- und Videonachrichten diverser Messaging-Dienste sowie Sprachmemos und andere Medieninhalte in Text um und erkennt dabei sogar Termine, Adressen und Telefonnummern.

Textify (App Store-Link) ist für iPhones und iPads zum Preis von 2,99 Euro erhältlich. Für die Installation wird mindestens 43 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 12.0 oder neuer benötigt. Das deutschsprachige Textify versteht sich unter anderem mit WhatsApp, Signal, Threema, iMessage und Telegram.

Ab sofort liegt Textify in Version 1.5 im deutschen App Store vor. Mit dem erfolgten Update hat der Entwickler Dimitri Staufer einige spannende Neuerungen und Verbesserungen auf den Weg gebracht. Er hat nun die vier meistgewünschten Features der Textify-Community in die Tat umgesetzt.

Datenschutz: Vollständige Transkription auf dem iOS-Gerät möglich

Vollständige Transkription auf dem iOS-Gerät möglich Texterkennung: Automatische Erkennung von Satzzeichen

Automatische Erkennung von Satzzeichen Geschwindigkeit: Die Transkription ist nun etwa 80 % schneller als zuvor

Die Transkription ist nun etwa 80 % schneller als zuvor Voice Memos: Die Sprachmemos-App von Apple wird nun auch unterstützt

Zudem wurde in Version 1.5 von Textify laut Changelog auch die Anleitung für den LINE-Messenger korrigiert und kleinere Fehler in der App behoben. Das Update ist für alle Nutzer und Nutzerinnen der App kostenlos und kann ab sofort aus dem App Store geladen werden. Im Durchschnitt wird Textify mit sehr guten 4,9 von 5 Sternen bewertet.