Jabra Elite 75t: In-Ear-Kopfhörer im Bundle mit Smart Speaker günstiger kaufen

Eine auf den ersten Blick etwas ungewöhnliche Kombination aus True Wireless Kopfhörer und Smart Speaker gibt es derzeit bei Saturn zum Sonderpreis. Für den Jabra Elite 75t zusammen mit einem Echo Dot der dritten Generation zahlt ihr aktuell nur 179 Euro. Das ist ein Preis, der sich durchaus sehen lassen kann, denn bei anderen Händlern zahlt ihr für die beiden Produkte zusammen mindestens 210 Euro.

Der Jabra Elite 75t ist für uns kein Unbekannter, meine Kollegin Melanie hat sich den Kopfhörer bereits Anfang des Jahres genauer angesehen und konnte in ihrem Testbericht ein positives Fazit ziehen:

Klanglich unterscheiden sich die Jabra Elite 75t nicht vom Vorgänger. Lediglich die leicht abgeänderte Bauweise kann zu einem subjektiv anders empfundenen Klangbild führen. Erstaunlicherweise liegen sie aber sogar mit den AirPods Pro, die ich hier als weitere Vergleichsmöglichkeit herangezogen habe, absolut auf einer Höhe, und stechen sogar an einigen Stellen und nach Konfiguration der persönlichen Equalizer-Einstellungen in der Jabra Sound+ App heraus. Vor allem in den Tieftönen gibt es beim Jabra-Modell weitaus mehr Kraft und Lebendigkeit – was aber auch nicht jedermanns Sache sein dürfte.

Insbesondere beim Preis ist die Lösung von Jabra der Konkurrenz von Apple natürlich überlegen, zumal es auch beim Elite 75t eine Geräuschunterdrückung sowie eine Pass-Through-Technologie gibt. Hier muss man sich also auf keine Kompromisse einlassen.

Jabra Elite 75t und Echo Dot für 179 Euro (zum Angebot)

Und als Zugabe gibt es jetzt eben noch einen Echo Dot oben drauf. Der smarte Lautsprecher mit integrierter Sprachassistentin Alexa hat sich in den vergangenen Jahren zum Markführer auf diesem Segment entwickelt und klingt mittlerweile gar nicht mal so verkehrt – natürlich immer in Anbetracht der sehr kompakten Abmessungen.