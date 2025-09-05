Jetzt auch offiziell: reMarkable stellt 7,3 Zoll großen Paper Pro Move-eReader vor

Bereits am Dienstag dieser Woche pfiffen es die Spatzen bei Reddit von den Dächern: Das norwegische Unternehmen reMarkable hat einen neuen und deutlich kompakteren eReader in der Pipeline, der am Mittwoch offiziell vorgestellt werden sollte. Schon vorab sickerten viele Informationen zu den Spezifikationen der Neuerscheinung durch, allerdings gab es noch keine offiziellen Angaben zur Displaygröße und Preisen in Euro.

Nun gibt es also auch die offizielle Vorstellung des neuen reMarkable Paper Pro Move, und damit werden auch die letzten Wissenslücken zum eReader und digitalem Notizbuch gefüllt. Das reMarkable Paper Pro Move verfügt über ein 7,3 Zoll großes Display, das auf E-Ink-Technologie basiert und sich vor allem an Berufstätige, die auch unterwegs produktiv arbeiten möchten, richtet. Aufgrund der handlichen Größe passt das Gerät samt Stylus in jede Jackentasche und eignet sich ideal für einen mobilen Einsatz außerhalb des Büros.

Das reMarkable Paper Pro Move will dabei ein altbekanntes Problem herkömmlicher Produkte lösen: Klassische Notizblöcke lassen sich schwer verstauen, nur eingeschränkt mit anderen teilen und gehen leicht verloren. Ein Laptop wird auf Dauer unbequem und stört in Meetings häufig. Und auf dem Smartphone lenken Benachrichtigungen schnell vom Wesentlichen ab.

Entwicklung basierend auf Nutzerwünschen und Kundenfeedback

Daher hat man das Paper Pro Move anhand von Kundenfeedback entwickelt: Viele User wünschten sich das vertraute reMarkable-Nutzererlebnis ohne Ablenkungen, jedoch in einem handlicheren Format. Für Unterstützung sorgt auch die verfügbare Desktop-App von reMarkable, mit der sich schon morgens am Schreibtisch Notizen überprüfen und Dokumente für den Tag hochladen lassen. Unterwegs ist das Paper Pro Move dann immer griffbereit, um spontane Einfälle oder ToDos direkt aufzuschreiben. Alle Notizen werden verschlüsselt gespeichert, sowohl auf dem Gerät selbst als auch in der reMarkable-Cloud.

In Kombination mit den speziell entwickelten Markern soll das 7,3-Zoll-Canvas-Farbdisplay ein besonders authentisches Schreibgefühl vermitteln. Die digitale Tinte reagiert auf jede Bewegung und vermittelt so den Eindruck, auf richtigem Papier zu schreiben. Die sanften, natürlichen Farben fördern die Kreativität, und alle Einträge lassen sich mithilfe von Tags übersichtlich kategorisieren. Anders als viele vergleichbare Geräte reflektiert das Display des Paper Pro Move das natürliche Licht der Umgebung und ist dadurch besonders augenschonend. Dank des einstellbaren Leselichts lassen sich Notizen bei verschiedenen Lichtverhältnissen problemlos lesen.

Das reMarkable Paper Pro Move wird aus eloxiertem Aluminium und strukturiertem Glas gefertigt. Der Akku hält bis zu zwei Wochen, und nach nur zehn Minuten Ladezeit über den USB-C-Anschluss ist das Gerät für bis zu drei Tage einsatzbereit. Als bislang nachhaltigstes Paper Tablet von reMarkable besteht das Paper Pro Move zu über 50 Prozent aus recycelten Materialien und kann im Vergleich zu seinen Vorgängermodellen noch leichter repariert oder auch wiederverwertet werden.

Effiziente Software für den Arbeitsalltag

Mit integrierten Vorlagen wie linierten Blättern oder Planern lassen sich Ideen flexibel auf digitalem Papier festhalten. Die Bildschirmausrichtung passt sich beim Drehen automatisch an und vereinfacht so die Schreibarbeit. Außerdem können handschriftliche Notizen durch simples Antippen in digitalen Text umgewandelt und direkt per E-Mail versendet werden.

Das kostenpflichtige Connect-Abo von reMarkable bietet darüber hinaus Zugriff auf weitere Vorlagen, Workbooks und Apps, um je nach Aufgabe flexibel zwischen verschiedenen Endgeräten zu wechseln. Dank unbegrenztem Cloud-Speicher sind alle Einträge jederzeit abrufbar. Auch die neue und praktische Handschriftsuche ist im Connect-Abo inbegriffen. Besonders erfreulich: Das reMarkable Paper Pro Move kann auf Englisch und seit diesem Sommer auch auf Deutsch genutzt werden. Die Sprache lässt sich in den Geräteeinstellungen anpassen.

Das reMarkable Paper Pro Move ist ab sofort auf der reMarkable-Website sowie über ausgewählte Vertriebspartner erhältlich. Im offiziellen Webshop des Herstellers kann das Paper Pro Move wahlweise mit einem Marker für 479 Euro oder zusammen mit dem Marker Plus für 529 Euro erworben werden. Personen, die ihrer Bestellung ein Book Folio aus Polymergewebe oder Leder hinzufügen, erhalten einen Preisnachlass. Beim Kauf eines neuen reMarkable-Geräts ist auch eine kostenlose 100-Tage-Testversion des Connect-Abos enthalten; danach kostet es 2,99 Euro/Monat. Das Abo kann jederzeit problemlos gekündigt werden. Wir haben bereits ein Testexemplar angefragt und werden euch hoffentlich bald weitere Details zur Neuerscheinung liefern können.