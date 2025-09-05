ESR: Neue Lade-Lösungen, Cases und mehr vorgestellt

Weiter geht es mit Anbietern, die auf der IFA in Berlin ihre neuesten Produktinnovationen vorstellen. Die 2009 gegründete Firma ESR wartet auf der Tech-Messe mit neuen mobilen Lösungen aus den Bereichen Charging, Cases und Produktivität auf. Mit seiner neuen CryoBoost-Reihe hat das Unternehmen Ladestationen vorgestellt, die eure Geräte kühl und sicher laden können sollen.

Dank CryoBoost, das mit Qi2.2 und 25 W funktioniert, sollen eure Geräte erstmals so schnell per Qi aufgeladen werden, als hättet ihr ein kabelgebundenes Ladegerät verwendet. Um euer Gerät vorm Überhitzen zu schützen, kommen die CryoBoost-Ladegeräte mit einem ultraleisen Lüfter und einem offenen Belüftungssystem, das aktiv für die Kühlung des aufzuladenden Gerätes sorgt. Laut ESR soll das iPhone 16 Pro per CryoBoost in 30 Minuten auf 50 Prozent Ladung kommen können.

Folgende CryoBoost-Produkte hat ESR neu im Sortiment:

ESR CryoBoost Klappbare 3-in-1-Ladestation für Apple Watch, iPhone und Co.: Eine kompakte, mobile Ladestation, mit der ihr die Apple Watch Series 10 in 30 Minuten auf 80 Prozent Ladung bringen könnt. Der Ständer lässt sich von null bis 75 Grad neigen neigen und die Station sich auf 15,8 mm Dicke falten, damit die Station auch auf Reisen die passende Begleiterin ist.

für Apple Watch, iPhone und Co.: Eine kompakte, mobile Ladestation, mit der ihr die Apple Watch Series 10 in 30 Minuten auf 80 Prozent Ladung bringen könnt. Der Ständer lässt sich von null bis 75 Grad neigen neigen und die Station sich auf 15,8 mm Dicke falten, damit die Station auch auf Reisen die passende Begleiterin ist. ESR CryoBoost 3-in-1-Ladestation: Ladestation für iPhone, Apple Watch und AirPods mit MagSafe-Ständer, an dem das iPhone im Hoch- oder Querformat befestigt werden können und und somit als Nachttisch-Uhr dienen kann. Lüfter und Lichtindikator lassen sich für ruhige Nächte ausschalten.

Ladestation für iPhone, Apple Watch und AirPods mit MagSafe-Ständer, an dem das iPhone im Hoch- oder Querformat befestigt werden können und und somit als Nachttisch-Uhr dienen kann. Lüfter und Lichtindikator lassen sich für ruhige Nächte ausschalten. ESR OmniLock Magnet-Autoladegerät: Lüftungsschlitz-Modell mit Qi2.2 25 W Schnellladung. Der verstärkte OmniLock-Arm sorgt für Stabilität und flexible Winkel, ohne die Lüftungsschlitze zu blockieren. Die neue Klemme und die verbauten Silikonpolster schützen euer Gerät.

Neue iPad-Cases und mehr

Zusätzlich zu seinen Ladelösungen bietet ESR auch zwei neue iPad-Tastaturhüllen an: Die Modelle Shift und die Flex kommen mit abnehmbaren Bluetooth-Tastaturen und einem um bis zu 65 Prozent größeren Trackpad. Die Shift richtet sich an Profis und Kreative und ist optimiert für Illustration, Multitasking und Unterhaltung. Die Flex-Hülle ist für Studierende und Gelegenheitsnutzer gedacht und kommt mit integriertem Pencil-Halter.

Auch einige neue Hüllen und Displayschutzfolien hat ESR nun im Sortiment, die ihr auch bereits über Amazon beziehen könnt. Die übrigen neuen Produkte sind bislang noch nicht erhältlich.