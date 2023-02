Kindle Paperwhite: Klassiker in zwei neuen Farben erhältlich

Ich habe leider keine offiziellen Statistiken vorliegen, ich würde aber einfach mal davon ausgehen, dass der Kindle Paperwhite mit der beliebteste eBook-Reader überhaupt ist. Mit seinem beleuchteten Display mit anpassbarer Farbtemperatur und dem wasserdichten Gehäuse bringt er jedenfalls die wichtigsten Voraussetzungen mit.

Den ab 129,99 Euro teuren eBook-Reader gibt es ab sofort in zwei neuen Farben – und die gefallen mir ausgesprochen gut. Neben dem eher langweiligen Schwarz gibt es ab sofort auch die Optionen Agavengrün und Denim Blau. Mir wären dafür definitiv auch keine anderen Bezeichnungen eingefallen.

Aber egal ob Blau oder Grün, einen Haken gibt es doch: Amazon verkauft beide Farben ausschließlich in der 16-GB-Konfiguration. Zwar kostet das Speicherplatz-Upgrade deutlich weniger als beispielsweise bei Apple, 20 Euro mehr werden aber trotzdem fällig. Das ist schade, denn die meisten dürften mit den gebotenen 8 GB locker auskommen.

Bei beiden Farben ist der Rand rund um das Display übrigens weiterhin noch Schwarz. Das finde ich aber gar nicht so verkehrt, denn so wirkt das Gesamtbild beim Lesen einfach etwas ruhiger. Oder was meint ihr?