TikTok: US-Senator fordert Apple und Google zur App Store-Entfernung auf

Der US-amerikanische Senator Michael F. Bennet, Demokrat aus Colorado und Mitglied des Geheimdienstausschusses des Senats, hat aus Gründen der nationalen Sicherheit eine Entfernung der TikTok-App (App Store-Link) aus den jeweiligen App Stores von Apple und Google gefordert. Bennet schrieb einen Brief an die Geschäftsführer von Apple und Google, Tim Cook und Sundar Pichai, wie die New York Times berichtet.

In seinem Brief erklärt Bennet, dass kein Unternehmen, das „dem Diktat der Kommunistischen Partei Chinas unterliegt, die Macht haben sollte, so umfangreiche Daten über das amerikanische Volk zu sammeln oder Inhalte für fast ein Drittel unserer Bevölkerung zu kuratieren“. Weiter heißt es dort: „TikToks enormer Einfluss und die aggressive Datensammlung stellen eine besondere Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA dar, weil die Muttergesellschaft nach chinesischem Recht verpflichtet ist.“

Der US-Senator bezieht sich in seinem Brief auch auf einen Report von BuzzFeed News vom Juni des vergangenen Jahres. Dort wurde berichtet, dass TikTok zwischen September 2021 und Januar 2022 Zugang zu den Daten von Usern aus den USA hatte. „Alles wird in China gesehen“, hieß es seinerzeit von einem TikTok-Angestellten im BuzzFeed-Artikel.

Für Michael F. Bennet ist klar: „Angesichts dieser schwerwiegenden und wachsenden Bedenken bitte ich Sie [Apple und Google, Anm.d.Red.], TikTok sofort aus Ihren jeweiligen App-Stores zu entfernen.“ So schließt der Senator seinen Brief, der in voller Länge bei Scribd eingesehen werden kann.

Der Mutterkonzern von TikTok, ByteDance, hatte im letzten August bereits einen Plan vorgelegt, wie man verhindern will, dass die chinesische Regierung Zugriff auf die Daten von US-Usern hat, und wie sie der US-Regierung die Kontrolle über die Plattform anbieten will. Die US-Regierung unter Präsident Joe Biden hat bisher noch nicht auf ByteDances Plan reagiert. Schon während der Amtsperiode von US-Präsident Donald Trump wurden im September 2020 Versuche gemacht, TikTok aus den App Stores der USA zu werfen, allerdings ohne Erfolg. Es bleibt abzuwarten, ob sich TikTok bzw. ByteDance mit der US-Regierung einigen wird.