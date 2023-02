Apple vermeldet Quartalszahlen: Erster Umsatzrückgang seit Jahren

Apple hat gestern Abend die Zahlen für das erste Geschäftsquartal 2023 präsentiert. Dieses umfasst die Monate Oktober, November und Dezember des abgelaufenen Jahres und damit das so wichtige Weihnachtsgeschäft. Herausgekommen ist erstmals seit 2016 ein Umsatzrückgang – und das trotz immer noch beeindruckender Zahlen.

Denn auf wenn der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent zurückgegangen ist, beträgt er immer noch 117,2 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn wird mit rund 30 Milliarden US-Dollar angegeben. Für mich immer noch eine sehr beeindruckende Zahl.

„Während wir uns weiterhin in einem herausfordernden Umfeld befinden, sind wir stolz darauf, unser bestes Angebot an Produkten und Services aller Zeiten zu haben. Wir bleiben auf langfristige Perspektiven fokussiert und orientieren uns bei allem, was wir tun, an unseren Werten“, sagt Tim Cook, CEO von Apple. „Im Dezemberquartal haben wir einen bedeutenden Meilenstein erreicht und freuen uns, dass unsere wachsende installierte Basis jetzt aus mehr als zwei Milliarden aktiver Geräte besteht.“

Einen Erfolg hat man derweil mit den Services erreicht. Hier wurde ein Umsatz von 20,8 Milliarden US-Dollar erzielt, so viel wie noch nie zuvor.

Zurückgegangen ist dagegen der Umsatz mit dem iPhone, von 71,63 auf 65,78 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. War das iPhone 13 also beliebter als sein Nachfolger? Ganz und gar nicht, wie Tim Cook später feststellte. Ohne die Corona-bedingten Probleme in der Lieferkette wäre der Umsatz nicht zurückgegangen.