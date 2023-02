Pasha Planet – Reborn: Neues Indie-Adventure mit handgezeichneten Grafiken

Wir sind immer wieder erfreut, wenn es unabhängige Entwicklerteams schaffen, ihre Neuerscheinungen ohne nervige Abonnements oder vollgeladen mit Werbung im App Store zu einem einmaligen Kaufpreis anzubieten. Ein solches Exemplar ist das neue Abenteuer-Game Pasha Planet: Reborn (App Store-Link), das ab sofort zum Preis von 4,99 Euro auf iPhones und iPads heruntergeladen werden kann. Für die Einrichtung benötigt es zudem iOS bzw. iPadOS 12.0 oder neuer sowie etwa 1,3 GB an freiem Speicherplatz. Die Inhalte des Spiels stehen in englischer Sprache zur Verfügung.

Pasha Planet: Reborn ist das Spiele-Debüt von Scorpio Game, einem unabhängigen taiwanesischen Entwicklerstudio. Die Neuerscheinung lässt sich in das Genre der Point-and-Click-Adventures einordnen und bietet neben handgezeichneten niedlichen Grafiken auch jede Menge eingeschobene Puzzles, die es zu lösen gilt, ein wenig Detektivarbeit und die Einsicht in das Alltagsleben der Hauptcharaktere.

„Die Geschichte spielt auf dem fernen Planeten Pascha. Dort gibt es eine blühende unterirdische Stadt, die von liebenswerten Hunden bewohnt wird. Sie leben Tag für Tag in Frieden und genießen die Annehmlichkeiten, die die Technologie mit sich bringt. Die Protagonistin Bobbie, die in der Stadt aufgewachsen ist, träumt jedoch oft davon, die abgeschlossene unterirdische Stadt zu verlassen und die Welt draußen zu sehen.“

An dieser Stelle setzt die Haupthandlung des Spiels ein: Spieler und Spielerinnen schlüpfen in die Rolle von Bobbie und erkunden die scheinbar ruhige und friedliche Stadt, die sich in Wirklichkeit in einer Energiekrise befindet. Es heißt, im Spielverlauf verschiedene Herausforderungen zu meistern, um das letzte Rätsel zu lösen und einen Weg zu finden, alle Bewohner zu retten, bevor die Katastrophe eintritt.

Die Rätsel des Spiels sind durchaus herausfordernd und alles andere als nettes Beiwerk. Glücklicherweise gibt es eine kleine Lösungshilfe in Form von Hinweisen, so dass man nicht komplett auf die eigenen Lösungsansätze angewiesen ist. Laut Infos aus dem Forum von TouchArcade soll die Spielzeit von Pasha Planet: Reborn bei rund 2 bis 3 Stunden liegen. Fans von Point-and-Click- und Puzzle-Games sollten sich diese gut gemachte und knifflige Neuerscheinung durchaus genauer ansehen.