Klassiker zum kleinen Preis: Motorsport Manager Mobile 3 im Angebot

Mit dem Motorsport Manager Racing ist vor einigen Jahren schon ein Nachfolger erschienen, der allerdings voll auf das Freemium-Konzept setzt. Falls ihr die Zeit bis zum Saisonstart eurer liebsten Rennserie ein wenig überbrücken möchtet, empfehlen wir euch viel lieber einen Blick auf Motorsport Manager Mobile 3 (App Store-Link).

Es ist kaum zu glauben, dass schon fast fünf Jahre seit der Veröffentlichung des Spiels vergangen sind. Damals habe ich Stunden mit dem Titel verbracht, was heute nach der Geburt meines Sohnes gar nicht mehr klappen würde. Falls ihr noch ein wenig Zeit übrig habt, könnt ihr jetzt zuschlagen. Das mit 4,8 Sternen bewertete Spiel gibt es übers Wochenende nämlich für 2,49 statt zuletzt 7,99 Euro.

Das erwartet euch in Motorsport Manager Mobile 3

Worum es in Motorsport Manager Mobile 3 geht, ist jedenfalls schnell erklärt: Als Teammanager muss man sich um alle Belange in einem Rennteam kümmern, Fahrer, Ingenieure und Mechaniker einstellen, Sponsorenverträge aushandeln und neue Teile für das Auto entwickeln lassen oder kaufen. Alles nur für ein Ziel: Die Meisterschaft gewinnen und in noch leistungsstärkere und größere Klassen aufsteigen.

Auch wenn sich das Spielprinzip im Vergleich zu den ersten beiden Teilen nicht großartig verändert hat, gibt es einige spannende Neuerungen, die für frischen Wind in Motorsport Manager Mobile 3 sorgen. Da wäre beispielsweise das Lieferantennetzwerk, über das man sich im Laufe der Zeit zusätzliche Boni erarbeiten kann.

Richtig spannend ist aber der Job der neuen Mechaniker. Statt selbst wenige Werte am Auto zu verändern und auf bessere Rundenzeiten zu hoffen, spielt man nun im Qualifying bis zu vier verschiedene Bonus-Karten pro Run aus. Damit kann man bis zu eine Sekunde pro Runde gewinnen, muss aber stets darauf achten, dass man nicht über das Ziel hinaus schießt und einen Fehler bei den Setup-Arbeiten macht.