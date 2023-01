Neuer Mac mini schlägt den deutlich teureren Mac Studio

In der kommenden Woche wird der neue Mac Mini mit M2 und M2 Pro Prozessor ausgeliefert. Auch wir werden uns den kleinen Mac genauer anschauen, allerdings in der 699 Euro günstigen Basis-Version. Für 1.549 Euro bekommt man den Mac Mini auch mit doppelt so viel Arbeitsspeicher und SSD sowie dem M2 Pro. Und der kann sich in den ersten Benchmark-Ergebnissen auf Geekbench wirklich sehen lassen.

Besonders erstaunlich: In der „teuren“ Konfiguration schlägt der Mac mini im CPU-Test sogar Apples Ideenkraftwerk, den erst im vergangenen Jahr auf den Markt gekommenen Mac Studio. Dieser kostet, ausgestattet mit einem M1 Max, immerhin 2.299 Euro.

Nur der M1 Ultra zieht noch davon

Werfen wir schnell einen Blick auf die Messwerte: Im Single-Core-Test erzielt der Mac mini M2 Pro 1.952 Punkte und lässt damit alle M1-Prozessoren deutlich hinter sich. Der Mac Studio mit M1 Max schafft 1.756 Punkte, mit M1 Ultra kommt er quasi auf den gleichen Wert. Im Multi-Core-Test erzielt der Mac mini M2 Pro 15.013 Punkte, während der M1 Max im Mac Studio aus ebenfalls 10 CPU-Kernen nur 12.336 Punkte holt. Der M1 Ultra zieht mit seinen 20 Kernen hier natürlich deutlich davon und erzielt 23.325 Punkte.

Natürlich kann man nicht pauschal sagen, dass der Mac mini besser ist als der Mac Studio, immerhin gibt es dort deutlich mehr Grafik-Leistung, mehr Leistung und insgesamt einfach mehr Möglichkeiten. Die ersten CPU-Tests zeigen aber auch: Beim neuen Mac mini bekommt man für ein überschaubares Budget anscheinend wahnsinnig viel Leistung.

Erst gestern habe ich ja angemerkt, dass der neue Mac mini, ausgestattet mit einem passenden Display, für die meisten Nutzerinnen und Nutzer eine sehr gute Alternative zum iMac sein können. Den bietet Apple ja weiterhin nur mit M1-Chip und einem kleinen 24 Zoll Display an.