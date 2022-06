Mac Studio: Diese Details wünsche ich mir für den Mac mini

Vor wenigen Wochen hat euch mein Kollege Frederick bereits das Apple Studio Display vorgestellt. Wir waren tatsächlich sehr gespannt, wie sich Apples erster Display seit Jahren auf dem Schreibtisch schlagen würde. Gekauft haben wir es nicht, stattdessen haben wir es für einen kurzen Zeitraum von Apple zur Verfügung gestellt bekommen.

Übrigens nicht alleine, sondern zusammen mit dem Mac Studio (Apple Online Store). Ein richtig tolles Gerät, das nur ein kleines Problem hat: Wir reizen es mit unserer täglichen Arbeit nicht mal annähernd aus. Das anstrengendste, was einem Mac Studio bei uns im Büro passieren kann, ist ein Final Cut Video mit zwei oder maximal drei 4K Spuren. Dafür zieht der Mac Studio noch nicht einmal eine Jogginghose an.

Einen Bericht über den Mac Studio zu schreiben und aufgrund dessen eine Kaufempfehlung für euch auszusprechen, das wäre einfach Quatsch. Viel mehr möchte ich ein paar Wünsche äußern, die mir im Vergleich zwischen dem Mac Studio und meinem Mac mini aufgefallen sind. Denn der kleine, bezahlbare Mac ist genau das, was für unseren Arbeitsalltag perfekt passt. Und für über 95 Prozent der Leserinnen und Leser dieses Blogs dürfte nichts anderes gelten.

Nur „Pros“ bekommen bei Apple viele Anschlüsse

In erster Linie dreht es sich um die Anschlüsse. Wenn es nach Apple geht, scheint man ja ein „Pro“ zu sein, der ein „Studio“-Gerät benötigt, wenn man mehr als vier USB-Geräte an seinen Mac anschließen möchte. Zählen wir doch einfach mal schnell durch.

An meinem Mac mini sind derzeit dauerhaft angeschlossen: Ein Thunderbolt-Display, eine externe SSD mit Video-Dateien, eine normale USB-Festplatte zur Time Machine Sicherung und ein Logitech-Bolt-Empfänger. Und damit sind alle Anschlüsse belegt. Es ist kein Platz mehr für einen Kartenleser, einen USB-Stick oder mal ein iPhone oder iPad. Zuhause habe ich noch MM1-Lautsprecher von Bowers & Wilkins per USB verbunden, im Büro wäre dafür kein Anschluss mehr frei.

In dieser Hinsicht ist der Mac Studio wirklich eine Wohltat. Auf der Rückseite gibt es vier Thunderbolt-Anschlüsse und zwei klassische USB-Ports. Hinzu gesellen sich auf der Vorderseite, je nach Prozessor, zwei USB-C- oder zwei Thunderbolt-Anschlüsse und ein SDXC-Kartensteckplatz. Insbesondere die Anschlüsse an der Front sind richtig praktisch, wenn man mal eben einen Stick oder eine Speicherkarte anschließen möchte. Oder wenn man nur mal eben ein iPhone zum Aufladen an den Mac stecken will. Denn wer kramt dafür denn gerne an der Rückseite herum und steckt Kabel um?

Mein Wunsch an Apple: Geizt doch beim nächsten Mac mini nicht so sehr mit den Anschlüssen. Und spendiert den Nutzerinnen und Nutzern doch auf Wunsch auch an der Front einige Ports. Ich würde dafür sogar ein paar Euro mehr auf den Tisch legen – nur um so auf ein teures USB-C- oder Thunderbolt-Dock verzichten zu können.