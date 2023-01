Kleines Update kümmert sich um fehlerhaften Nachrichten-Zähler

Vor knapp einer Woche mussten wir an diese Stelle vermelden, dass unsere News-App einen kleinen Schluckauf hat. Statt nach dem Öffnen den kleinen Nachrichten-Zähler am App-Icon wieder auf Null zu setzen, wurde mit der nächsten Mitteilung einfach weiter gezählt. So ging es für einige von euch teilweise bis in den dreistelligen Bereich nach oben.

Leider hat sich die Suche nach dem Fehler nicht ganz einfach gestaltet, denn am Ende entwickeln wir unsere App ja nicht selbst, sondern haben diese Aufgabe in externe Hände gegeben. Die Fehlerbehebung selbst war dann aber keine große Hürde und auch die Freigabe durch Apple ging gestern Nachmittag ziemlich flott.

Mittlerweile steht Version 8.4.6 unsere News-App zum Download bereit. Nach der Installation des Updates wird dann auf eurem Homescreen auch wieder richtig gezählt.

Wir freuen uns über eine hoffentlich positive Bewertung im App Store

Auch wenn ihr es in der Vergangenheit schon einmal getan habt, schaut doch gerne trotzdem noch mal im App Store vorbei und gebt dort eine hoffentlich positive Bewertung für unsere App ab. Das haben bisher übrigens erst 447 Personen getan. Nur ein Zehntel derer, die sonst an einem gewöhnlichen Gewinnspiel teilnehmen. Da muss ich jetzt schon eine kleine Träne verdrücken.