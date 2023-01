Kuo: Entwicklung von Apple-designten WiFi-Chips für „eine Weile“ pausiert

Wie Apple-Analyst Ming-Chi-Kuo heute mitteilte, habe Apple die Entwicklung seines eignen Wi-Fi-Chips für „eine Weile“ gestoppt. Wie lang die Pause andauert, ist wohl noch nicht bekannt. Apples Lieferant Broadcom wird somit weiterhin die Chips für iPhone und Co. bereitstellen. Das gilt auch für die Chips der neuen iPhone-15-Modelle.

Im Januar hatte Bloomberg-Redakteur Mark Gurman berichtet, dass Apple an einer eigenen Chip-Variante für seine iPhones und Co. arbeite, die Wi-Fi und Bluetooth kombiniert. Das Unternehmen plante laut Gurman, die Komponenten, die es bisher von seinem Lieferanten Broadcom bezieht, in der Zeit von 2024 bis 2025 vollständig durch den eigenen Chip zu ersetzen. Gleiches gilt wohl auch für den von Qualcomm gelieferten 5G-Modem-Chip, den Apple ebenfalls durch die Entwicklung eines Inhouse-Produkts ersetzen möchte, um langfristig die Unabhängigkeit von Drittanbietern zu sichern.

Apple möchte ein Chip für alle Funkverbindungen bauen

So möchte Apple wohl einen Chip kreieren, der Cellular-Modem, Wi-Fi- und Bluetooth-Funktionalitäten enthält. Auch die Arbeit an Chips, die kabelloses Laden ermöglichen und Chips für Radio-Frequenzen habe begonnen. Beide Chips bezieht Apple derzeit ebenfalls von Qualcomm. Kuo schreibt dazu auf Medium:

Genauer gesagt war Apples bisherige Entwicklung für die Wi-Fi-Lösung ein reiner Wi-Fi-Chip und kein Wi-Fi+Bluetooth-Kombichip. Vom Standpunkt des Designs aus gesehen ist die Entwicklung eines Wi-Fi+Bluetooth-Kombichips eine größere Herausforderung als ein reiner Wi-Fi-Chip. Da die meisten Apple-Produkte den Kombi-Chip verwenden, wäre es eine noch größere Herausforderung, Broadcoms Kombi-Chips durch eigene zu ersetzen, falls Apple sich dazu entschließen sollte.

Die Arbeiten an dem Wi-Fi-Chip seien laut Kuo nun pausiert worden, weil Apple seine Ressourcen auf den fortgeschrittenen 3-nanometer Chip fokussieren wollen, der künftig die neuen iPhones und andere Geräte mit Strom versorgen soll. Da es Kuos Angaben zufolge nicht genug Entwicklungskräfte gebe, musste die Entwicklung des Wi-Fi-Chips ebenso wie die des 5G-Chips vorerst eingestellt werden.

Kuo rechnet damit, dass es für Apple in den nächsten zwei bis drei Jahren schwierig bleiben wird, mit den eigenen Chips auf den Markt zu kommen, da es in diesem Bereich gerade technologische Änderungen in Bezug auf Wi-Fi 6E und Wi-Fi 7 gibt. Der Analyst geht davon aus, das Broadcom zunächst also weiterhin Apple-Lieferant bleiben wird.