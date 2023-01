Galaxus: Onlinehändler zeigt ab sofort die Gewährleistungsfall- und Retourenquote an

Der Schweizer Onlienhändler Galaxus ist schon seit einiger Zeit auf dem deutschen Markt vertreten und hat seinen Online-Shop jüngst auch für Marketplace-Händler zugänglich gemacht. Gestern überraschte das Unternehmen mit der Ankündigung einer weiteren Neuerung: der Einführung einer Gewährleistungsfall- und Retourenquote. Direkt auf den jeweiligen Produktseiten könnt ihr ab sofort einsehen, wie häufig Produkte dieses Herstellers in der gewählten Kategorie von Kunden zurückgeschickt wurden, ob und wie häufig es Gewährleistungsfälle bei dem Produkt gab und wie lange eine solche Bearbeitung in der Regel dauert.

Habt ihr euch beim Kauf von hochpreisigen Technikprodukten auch schon manchmal gefragt, wie gut diese wohl halten werden? Oder wie lang es wohl für gewöhnlich dauern mag, bis man ein defektes Produkt aus der Reparatur zurückerhält? Galaxus liefert hier ab sofort Antworten – und zwar direkt auf der jeweiligen Produktseite eines Artikels.

Mit der Einführung der Gewährleistungsfall- und Retourenquote ist ab sofort für den Endkunden ersichtlich, wie häufig ein Produkt im Schnitt retourniert wird und wie häufig es bei diesem Produkt zu Gewährleistungsfällen innerhalb der Garantiezeit kommt. Auch die Dauer der Bearbeitungszeit von Garantiefällen wird angegeben. Die Daten beziehen sich dabei natürlich nur auf die Artikel, die bei Galaxus ge- und verkauft werden.

Hier findet ihr die neuen Daten einzeln erklärt:

1. Rückgabequote

Über die „Rückgabequote“ wird angegeben, wie oft Produkte einer Marke in den letzten 12 Monaten zurückgegeben wurden. Klickt man nun zum Beispiel Apples iPad 10 an, wird eine Rückgabequote von 2,5 Prozent angezeigt. Dieser Wert zeigt bezieht sich aber nicht auf das iPad 10 allein, sondern umfasst alle Tablets der Marke Apple. Wie ihr auf dem Screenshot sehen könnt, erreicht Apple einen soliden dritten Platz in der Kategorie der Tablets, die am seltensten zurückgeschickt werden.

2. Gewährleistungsfallquote

Mit der „Gewährleistungsfallquote“ gibt Galaxus an, wie häufig Produkte einer Marke in der jeweiligen Kategorie in den ersten 24 Monaten nach Kauf einen Defekt aufwiesen. Bei Apple-Computern liegt der Wert bei gerade mal 0,8 Prozent. Mitbewerber Medion erreicht hingegen Werte von 6,4 Prozent.

3. Gewährleistungsfalldauer

Wie lang müsst ihr im Schnitt auf euer Gerät verzichten, wenn ihr es wegen eines Defekts einschickt? Das zeigt Galaxus über die Statistik der Gewährleistungsfalldauer an. Will ich diesen Wert aber zum Beispiel für mein iPhone abfragen, werde ich noch „enttäuscht“. Aktuell ist die Datenlage von Galaxus noch nicht aussagekräftig genug. Für den Fall des iPads kann ich aber Daten einsehen. Und hier schneidet Apple nicht so gut ab, wie die Konkurrenz: Etwa zehn Tage müssen Nutzende warten, eher sie ihr Apple-Tablet wieder in Händen halten können. Konkurrent Samsung schafft eine Reparatur in vier Tagen.

Die Daten transparent zu machen, ist für die Kundschaft auf jeden Fall sehr praktisch. Die einzelnen Quoten können Personen, die noch unsicher sind, für welchen Hersteller sie sich entscheiden sollen, möglicherweise die Entscheidung erleichtern. Da ich mich beim Kauf von Produkten von Marken, die ich bisher noch nicht gekauft habe, oft nach den Erfahrungsberichten von anderen Kunden richte, würde ich beim nächsten Gerät auch einen Blick in die Statistik werfen.

Übrigens: Da Galaxus nicht nur Technikprodukte verkauft, sondern auch alle möglichen anderen Artikel im Sortiment hat, könnt ihr die genannten Statistiken auch für Winterstiefel, Lego-Sets und Co. aufrufen.