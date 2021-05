Kuo: Apple bringt 8 Zoll iPhone Fold 2023 auf den Markt

Der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hat in einer Notiz an Investoren neue Details ausgeplaudert. MacRumors konnte die neuen Infos einsehen und folgend findet ihr eine kompakte Zusammenfassung. Laut Kuo soll Apple 2023 ein klappbares 8 Zoll iPhone mit flexiblem OLED-Display auf den Markt bringen.

Basierend auf unserer jüngsten Branchenumfrage prognostizieren wir, dass Apple wahrscheinlich im Jahr 2023 ein faltbares iPhone mit einem 8-Zoll-QHD+ flexiblen OLED-Display auf den Markt bringen wird, mit SDC als exklusivem Display-Lieferanten und Samsung Foundry als exklusivem DDI-Gießereianbieter. Basierend auf Apples angefordertem Kapazitätsplan prognostizieren wir, dass die Auslieferungen des faltbaren iPhones 15-20 Millionen Einheiten im Jahr 2023 erreichen werden. Wir gehen davon aus, dass das faltbare iPhone die Silber-Nanodraht-Touch-Lösung von TPK übernehmen wird, da diese mehrere Vorteile gegenüber der Y-Octa-Technologie von SDC aufweist.

Kuo geht davon aus, dass faltbare Smartphones zu einem „Must have“ für alle großen Smartphone-Hersteller wird. Apple soll dabei als großer Gewinner hervorgehen und im Jahr 2023 15 bis 20 Millionen Geräte verkaufen.

Zurzeit ist die Produktposition von faltbaren Smartphones hauptsächlich die Integration von Smartphone und Tablet. Aber wir glauben, dass das faltbare Smartphone nur eine der Anwendungen des faltbaren Designs ist. Wir sagen voraus, dass faltbare Geräte in Zukunft die Produktsegmentierungen zwischen Smartphones, Tablets und Laptops mischen werden. Mit seinen produktübergreifenden Ökosystemen und Hardware-Design-Vorteilen wird Apple der größte Gewinner des neuen Trends der faltbaren Geräte sein. Zukünftige faltbare Geräte benötigen eine Touchtechnologie, die mehrere Faltungen unterstützt (im Gegensatz zu nur einer einzigen Faltung in aktuellen faltbaren Smartphones), ein rollbares, mittelgroßes bis großes Display und Haltbarkeit.

Dass Apple an einem faltbaren iPhone arbeiten soll, hat Kuo schon mehrfach prognostiziert. Der Analyst wirft wirklich sehr viele Gerüchte und Infos in den Raum, außerdem ist bis 2023 noch viel Zeit. Von daher gilt auch an dieser Stelle: Alle Infos sind mit Vorsicht zu genießen.

(Foto: EverythingApplePro)