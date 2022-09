Kuo: iPhone 14 Plus soll sich schlechter als das iPhone 13 mini verkaufen

Apple-Analyst Ming-Chi Kuo gibt an, dass die Vorbestellungen für das iPhone 14 und iPhone 14 Plus weit hinter den Vorstellungen Apples liegen. Während das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max neutrale bis gute Vorbestellungen aufweisen, scheint die Nachfrage für die Standard-Modelle iPhone 14 und iPhone 14 Plus sehr gering zu sein.

Laut Kuo sollen die Vorbestellungen für das iPhone 14 und iPhone 14 Plus schlechter sein als die des iPhone SE der dritten Generation und des iPhone 13 mini. Gut möglich, dass Apple die Pro-Modelle in der Produktion priorisieren wird, um der höheren Nachfrage gerecht zu werden. Prüft man die Verfügbarkeit der Modelle in den Stores, kann man das iPhone 14 in fast jeglicher Konfiguration einen Tag nach dem offiziellen Start, also am 17. September, zur Abholung reservieren. Das iPhone 14 Plus, das ja erst offiziell am 7. Oktober startet, ist sowohl bei der Online-Bestellung als auch bei Abholung in fast jeglicher Konfiguration in den lokalen Apple Stores verfügbar.

Insbesondere für das iPhone 14 Plus sind die Vorbestellungen „deutlich niedriger als erwartet“. Als ein Modell, das effektiv den Mini-Formfaktor in der neuesten iPhone-Modellreihe ersetzt, wobei 6,1″ und 6,7″ Displaygrößen nun die einzigen Optionen sind, sagte Kuo, dass „Apples Produktstrategie für Standardmodelle in diesem Jahr scheitert.“

Abschließend die Frage an euch: Für welches Modell habt ihr euch entschieden?