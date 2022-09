WiZ Smart Plug: Smarte Steckdose für 19,99 Euro im Doppelpack

Falls ihr noch günstige Smart Plugs sucht, um bestimmte elektrische Geräte bequem ein- und ausschalten zu können, dann schaut doch heute mal bei Saturn vorbei. Dort gibt es ein Doppelpack der WiZ Smart Plugs von Philips für nur 19,99 Euro. Das ist aktuell der beste Preis im Netz, zumal als Tagesdeal bei Saturn auch keine Versandkosten anfallen.

Die WiZ Smart Plugs werden per WiFi mit eurem Smart Home verbunden und zunächst einmal über die WiZ-App eingerichtet. Dort lassen sie sich problemlos steuern oder auch in Zeitpläne einbinden. Ebenso kann eine Verbindung zu Google Assistant und Amazon Alexa hergestellt werden.

Kein HomeKit, aber bereit für Matter

In Sachen HomeKit gibt es leider (noch) schlechte Nachrichten: Eine echte Unterstützung ist nicht mit dabei, lediglich Siri-Kurzbefehle sind möglich. Zum Ein- und Ausschalten per Sprache ist das aber immerhin ausreichend. Es gibt aber auch gute Nachrichten: Alle aktuellen WiZ-Produkte sind mit Matter-fähigen Chips ausgestattet. Wenn der neue Smart Home Standard dann hoffentlich in diesem Jahr startet, können die WiZ Smart Plugs dann noch etwas mehr. Prinzipiell sollte dann auch die Verbindung mit Apples Home-App kein Problem darstellen.

Wer mit diesen Möglichkeiten im Hinterkopf einen Smart Plug eines europäischen Herstellers sucht, macht mit dem WiZ Smart Plug im Doppelpack für nur 19,99 Euro wohl nichts verkehrt.