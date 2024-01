Kuo: iPhone 17 soll über 24 MP-Frontkamera verfügen

Der auch bei uns im Blog wohlbekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hat eine neue Prognose für das iPhone 17 veröffentlicht. Laut des Analysten soll die übernächste iPhone-Generation mit einer 24-Megapixel-Frontkamera ausgestattet sein.

Die Informationen von Kuo wurden in einem neuen Beitrag auf Medium veröffentlicht. Das iPhone 14 und 15 verfügen über eine 12-Megapixel-Frontkamera mit fünf Kunststofflinsen-Elementen. Es wird erwartet, dass die iPhone 16-Reihe mit der gleichen Hardware ausgestattet sein wird. Mit dem iPhone 17 wird Apple offenbar die Hardware auf eine 24-Megapixel-Kamera mit einer Linse mit sechs Elementen aufrüsten. Kuo prognostiziert, dass das Upgrade die Bildqualität der Frontkamera deutlich verbessern wird.

Mehr Details und Klarheit bei Fotos möglich

Die verbesserte Auflösung von 24 Megapixeln ist insofern bemerkenswert, da sie für mehr Details und Klarheit in den Bildern sorgen könnte. Mit einer höheren Auflösung können Fotos ihre Qualität auch dann beibehalten, wenn sie beschnitten oder vergrößert werden, was mehr Flexibilität bei der Nachbearbeitung bietet. Außerdem können durch die größere Anzahl von Pixeln feinere Details erfasst werden, wodurch die Bilder schärfer und lebendiger werden.

Das Upgrade auf ein Objektiv mit sechs Linsen würde die Bildqualität ebenfalls leicht verbessern: Jedes Element kann so gestaltet werden, dass es verschiedene Aberrationen und Verzerrungen korrigiert, was zu klareren, genaueren Fotos führt. Die zusätzlichen Elemente können auch die Effizienz der Lichtübertragung zum Sensor verbessern, was die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen erhöht.