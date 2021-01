Larq: Eine Flasche mit integriertem UV-C-Licht sterilisiert das Wasser

Vor ein paar Wochen habe ich über eine UV-C-Tischleuchte von Philips berichtet und war erstaunt, auf wie viel Interesse das Thema stößt. Mehrere hundert Leser haben sich die Produktneuheit bestellt, die Ende des Monats ausgeliefert werden soll. Etwas länger auf dem Markt ist ein anderer Kandidat, der ebenfalls auf UV-C-Licht setzt. Und wer weiß, vielleicht ist das ja auch für euch interessant?

Die Rede ist von den Trinkflaschen des amerikanischen Herstellers Larq (Amazon-Link). Dieser hat bereits im Jahr 2017 eine Kickstarter-Kampagne erfolgreich beendet und dort mehr als 1,7 Millionen US-Dollar gesammelt. Mittlerweile kann man die Flaschen auch unkompliziert in Deutschland bestellen, praktischerweise direkt bei Amazon.

Larq reinigt das Wasser mit einem UV-C-Licht

Die besondere Idee der Larq-Flaschen: Im Deckel ist eine UV-C-Lichtquelle verbaut, die bis zu 99,9999 Prozent der Keime und Mikroorganismen im Wasser zerstören kann. Die 280-Nanometer-UV-C-Technologie wird dabei alle zwei Stunden automatisch oder per Knopfdruck aktiviert, die Akkulaufzeit soll bei bis zu einem Monat liegen. Das Wasser soll so länger frisch bleiben und auch nach längerer Zeit weniger riechen.

In meinem Praxis-Test ist es mir allerdings schwer gefallen, einen echten Effekt zu erkennen. Nach drei Tagen schmeckt herkömmliches Leitungswasser aus der Larq-Flasche immer noch frisch, während das Wasser in einem offen stehenden Glas schon ein wenig „muffig“ schmeckt. Aber auch in einer herkömmlichen Thermosflasche ohne UV-C-Technik hat das Wasser nach drei Tagen noch ganz normal geschmeckt. Sicherlich muss man dabei bedenken, dass wir in Deutschland ein ziemlich sauberes Trinkwasser haben, was in anderen Länder möglicherweise etwas anders aussieht. Hier kann ich mir vorstellen, dass die Larq-Flasche durchaus für einen Effekt sorgt.

Was mir auf jeden Fall gut gefallen hat, ist die Verarbeitung und die Qualität der Flasche. Die Farben passen gut zusammen und es gibt keine störenden Kanten. Zudem hält die doppelt beschichtete, isolierte und rostfreie Stahlkonstruktion die Getränke tatsächlich bis zu 24 Stunden kalt oder 12 Stunden heiß, so wie der Hersteller verspricht. Okay, nach 10 Stunden verliert man sicherlich schon ein paar Grad, aber heißes Wasser war gefühlt immer noch heiß.

Nur eine Sache hat mich tatsächlich ein bisschen gestört: Die Larq-Flasche muss natürlich immer mal wieder per USB geladen werden, leider verfügt sie nur über einen Micro-USB-Anschluss. Bei einem Produkt in dieser Preiskategorie hätte ich definitiv USB-C erwartet, was mir das Leben im Alltag durchaus ein wenig erleichtert hätte.

Verfügbar sind insgesamt vier verschiedene Modelle der Larq-Flasche in verschiedenen Farben. Hier ein kleiner Überblick:

LARQ Bottle verfügt über eine Thermofunktion, die den Wasserinhalt 12 Stunden lang warm oder 24 Stunden lang kalt hält. Die in fünf dezenten Farben pulverbeschichtete LARQ Bottle eignet sich perfekt für das Büro, einen Wochenendtrip und unterschiedliche Klima-Gegebenheiten. Sie ist in zwei Größen erhältlich (500 ml und 740 ml) und kostet im Einzelhandel zwischen 109 EUR und 129 EUR (UVP).

LARQ Bottle Movement ist eine federleichte Edelstahlkonstruktion, die sich ohne Thermofunktion vor allem für Outdoor-Abenteuer, Rucksack-Wanderungen oder den Gang ins Fitnessstudio eignet. Sie ist ebenfalls in zwei Größen erhältlich (710ml und 950ml) und kostet im Einzelhandel zwischen EUR 89 bis EUR 109 (UVP).

