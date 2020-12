Philips stellt UV-C-Tischleuchte zur Desinfektion von Oberflächen vor

Als am Freitagvormittag eine Pressemitteilung von Signify in meinem Postfach eintrudelte, fand ich die Geschichte zunächst nicht besonders spannend: Eine Tischleuchte mit UV-C-Licht, mit der man Bakterien und Viren auf Oberflächen abtöten kann. Eine bewährte Methode, aber braucht man so etwas tatsächlich für Zuhause?

Die Antwort auf diese Frage hat mir ein Artikel gegeben, den ich am Freitag auf Hueblog veröffentlicht habe. Im Anschluss an diese erste Ankündigung haben bereits mehr als 130 Nutzer eine Bestellung für die UV-C-Tischleuchte von Philips aufgegeben. Es scheint also durchaus Interesse an einem solchen Produkt zu bestehen.

Ausprobiert habe ich die UV-C-Tischleuchte noch nicht, denn sie wird erst im Januar ausgeliefert. Bestellungen können jetzt schon aufgegeben werden, zum Start ist das neue Produkt exklusiv bei Amazon für einen Preis von 119 Euro erhältlich.

So funktioniert die Philips UV-C-Tischleuchte

Aber selbst wenn ich die UV-C-Tischleuchte schon hätte ausprobieren können, könnte ich euch wohl nicht mehr mit auf den Weg geben, als uns der Hersteller in einer Pressemitteilung wissen lässt:

Innerhalb von Minuten kann die Philips UV-C-Desinfektionstischleuchte daheim unsichtbare Gefahren wie Viren, Bakterien, Schimmelpilze und Sporen wirksam deaktivieren. Um eine wirksame Desinfektion der Oberflächen zu garantieren, muss der Bereich vom UV-C Licht direkt erreicht werden können. Die benötigte Zeit für die Desinfektion eines Zimmers hängt von der Raumgröße und der Art der im Raum vorhandenen Oberflächen oder Gegenstände ab. Für das Desinfizieren eines Wohnzimmers durchschnittlicher Größe sind beispielsweise etwa 45 Minuten Lichteinwirkung erforderlich, für ein Schlafzimmer 30 Minuten und für ein typisches Badezimmer etwa 15 Minuten. Um sicherzustellen, dass diese Räume effektiv desinfiziert werden, verwendet die Philips UV-C-Tischleuchte eine Dosis, welche die erforderliche Dosis zum Inaktivieren der meisten gegen UV-C-Lichteinwirkung getesteten Keime übersteigt. Alle bisher getesteten Bakterien und Viren reagieren auf UV-C-Desinfektion. In Labortests reduzierten die UV-C-Lichtquellen die Infektiosität von SARS-CoV-2 (dem Virus, das COVID-19 verursacht) auf einer Oberfläche in nur neun Sekunden auf ein nicht mehr nachweisbares Niveau.

Die Handhabung scheint jedenfalls relativ einfach zu sein. Dank eines langen Stromkabels kann die UV-C-Tischleuchte mittig im Raum platziert werden, bevor man die Reinigungszeit dann über eine Taste am Display einstellst. Nach der Aktivierung hat man 30 Sekunden Zeit, den Raum zu verlassen, bevor das UV-C-Licht aktiviert wird. Zur Sicherheit von Personen und Tieren im Haushalt ist ein Mikrowellensensor verbaut, der die Beleuchtung automatisch stoppt, sobald eine Bewegung erkannt wird.