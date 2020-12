Last-Minute-Gerücht: Apple soll heute die AirPods Studio vorstellen

Laut MacRumors soll Apple heute per Pressemitteilung ein neues Produkt ankündigen beziehungsweise vorstellen. Während der zuverlässige Leaker L0vetodream ein neues Apple TV kategorisch ausschließt, meldet sich nun AppleTrack zu Wort.

Mehrere Quellen weisen darauf hin, dass Apple heute nachmittag die AirPods Studio vorstellen wird. Hier soll es sich um die High-End Over-Ear Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung handeln. Die Informationen sind aber weiterhin mit Vorsicht zu genießen, denn AppleTrack hat in der Vergangenheit so gut wie keine Gerüchte verbreitet.

Gegen 14:30 Uhr wird die Pressemitteilung erwartet und wir bekommen offizielle Informationen. Die AirPods Studio sollen ja über eine Ohrerkennung verfügen und so die Musik automatisch pausieren, wenn man sie ablegt. Ebenso soll es einen Equalizer geben. Das Design wird wohl so kommen, denn Icons in der Beta von iOS 14.3 weisen genau darauf hin. Startpreis? Vielleicht ab 349 US-Dollar.