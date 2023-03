Leaker: iPhone 15 Pro Max mit Rekord für dünnste Displayränder

In diesem Herbst dürfte Apple die neue iPhone 15-Generation vorstellen. Laut des Leakers „Ice Universe“, der schon in der Vergangenheit akkurate Einsichten in Apples Pläne gab, soll die iPhone 15 Pro Max-Generation die dünnsten Displayränder, die es in Smartphones gibt, aufweisen – und damit den aktuellen Rekordhalter, das Xiaomi 13, ablösen.

Es wird erwartet, dass beide iPhone 15 Pro-Modelle im Vergleich zur aktuellen iPhone 14 Pro-Generation dünnere und gewölbtere Ränder haben werden. Dies könnte zu einem Erscheinungsbild, das der Apple Watch ähnlich sieht, führen. Laut des Leakers soll das iPhone 15 Pro Max mit 6,7″-Display die dünnsten Ränder aufweisen.

iPhone 15 Pro Max will break the record of 1.81mm bezel black edge held by Xiaomi 13, and we measure that its cover plate black bezel width is only 1.55 mm.(S22 and S23 ≈1.95mm,iPhone 14 Pro 2.17mm) pic.twitter.com/9TBrVCGSCo

— Ice universe (@UniverseIce) March 17, 2023