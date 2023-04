Leistung eines Balkonkraftwerks mit einem Shelly messen

Das Thema Balkonkraftwerke ist mittlerweile auch bei uns im Blog angekommen. Vielleicht habt auch ihr bei euch Zuhause schon ein oder zwei Solarmodule und einen passenden Wechselrichter für eine Einspeisung direkt in die Steckdose aufgebaut. Aber wie viel Strom generiert das Balkonkraftwerk eigentlich genau?

Die erste Bezugsquelle dürfte die App des Herstellers sein, in meinem Fall Anker. Aber möglicherweise hat euer Wechselrichter keine eigene WLAN-Anbindung oder befindet sich nicht mehr in WLAN-Reichweite. Vielleicht seid ihr aber auch einfach mit der Datenauswertung und den Möglichkeiten der Hersteller-App unzufrieden.

Genau hier kommt ein kleines Gadget ins Spiel, das gerade einmal 20 Euro kostet und innerhalb weniger Minuten installiert ist: Der Shelly Plus 1PM. Das kleine Modul könnt ihr entweder hinter eurer Steckdose verbauen oder wie ich am Ende des Outdoor-Verlängerungskabels kurz vor der Außensteckdose.

Shelly mit dem Balkonkraftwerk verbinden

Ein kurzer Hinweis: Da man im 230 Volt Netz werkelt, sollte man die Installation einer Fachkraft überlassen. Wie genau die (sehr einfache) Verkabelung funktioniert, könnt ihr im folgenden Video ab Minute 3:00 sehen.

So werden die Daten noch anschaulicher dargestellt

Direkt nach der Installation und der Kopplung des Shelly-Moduls mit der Shelly-Cloud können die Daten im Browser oder auch der Shelly-App abgelesen werden. Wirklich ansehnlich ist das allerdings nicht:

Meine Empfehlung ist der Online-Dienst Clever-PV, hier gibt es sogar einen eigenen Balkonkraftwerk-Tarif, der alle Funktionen mitbringt und kostenlos genutzt werden kann – nur eben beschränkt auf die für Balkonkraftwerken üblichen 600 bis 800 Watt. Hier sieht es dann im Dashboard wie folgt aus:

Perfekt ist das Dashboard von Clever-PV momentan leider noch nicht, denn es gibt noch keine Wochen-, Monats- oder Jahres-Ansicht. Das steht aber bereits auf der Roadmap des Entwicklerteams.

Ebenfalls klasse: In Clever-PV können auch Shelly Stecker hinzugefügt und geschaltet werden. Wenn das Balkonkraftwerk am Limit arbeitet und die vollen 600 Watt bereitstellt, könnt ihr so elektrische Geräte einschalten und beispielsweise den Akku einer Powerstation aufladen.

Das mit dem Shelly ausgestattete Balkonkraftwerk kann natürlich auch in zahlreiche andere Smart Home Systeme eingebunden werden, beispielsweise in den beliebten (aber auch nicht mal eben so installierten) Home Assistant.