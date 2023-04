Homey Bridge: Meine ersten Smart-Home-Erfahrungen

Was die Homey Bridge von Athom alles kann, haben wir euch ja im März schon ausführlich berichtet. Ich habe die Homey Bridge nun mal einem ersten Praxistest unterzogen – der auch zeitgleich mein erster Ausflug ins Smart Home war. Mein Fazit: Das Smart Home selbst ist weiterhin eher nichts für mich, aber die Homey Bridge hat die Einrichtung sehr einfach und unproblematisch gemacht.

Die Einrichtung der Homey Bridge selbst war dabei denkbar einfach. Die dazugehörige Homey-App führte nutzerfreundlich durch den Installationsprozess, der innerhalb von fünf Minuten abgeschlossen war. Um die Bridge zu testen, habe ich dann mehrere Smart-Home-Produkte verschiedener Anwender montiert und versucht, diese über die Homey-Bridge einzurichten – und in vielen Fällen klappte das problemlos.

Praktisch ist dabei nämlich, dass ihr in der Homey-App einfach nach der Marke eures Smart-Home-Produkts suchen und darüber dann die Einrichtung des Produkts vornehmen könnt (klappt nicht in jedem Fall, aber dazu später mehr). Wenn ihr die Marke ausgewählt habt, gilt es im nächsten Schritt, das genaue Gerät zu wählen. Danach läuft die Einrichtung – produktspezifisch – schnell und einfach fast von selbst.

Ist das Gerät eingerichtet, taucht es in der App auf und ihr könnt es darüber steuern, es also zum Beispiel aus- und einschalten. Zusätzlich lassen sich in der App der Energieverbrauch des Produkts (sowie der Energieverbrauch auf Raumebene) ablesen und auch Flows für Räume und Co. definieren. Das Erstellen von Flows ist ebenfalls sehr simpel und lief ohne Probleme.

Integration nicht immer reibungslos

Wie wir euch im März ja schon berichtet haben, hat Homey eine lange Liste an Partnern, deren Produkte unterstützt werden. Zur Übersicht noch mal hier:

Philips Hue

Fibaro

Spotify

Aqara

Sonos

Ikea

Tado

Nuki

Withings

Netatmo

Gardena

Dyson

Lidl

Innr

Bosch

In meinem Test habe ich unter anderem Geräte von Fibaro, Ikea, Lidl und WiZ getestet. Die Produkte von Fibaro und Lidl ließen sich sehr einfach über die Homey-App einrichten. Die Ikea-Lampe wollte sich nicht so recht mit der Bridge verbinden und für die Installation der WiZ-Lampen musste ich zuerst die WiZ-App laden und die Produkte dort hinzufügen. Das fand ich umständlich. Wenn die Installation über die Homey-App klappte, war das Einrichten aber wirklich schnell erledigt.

Ein Punktabzug aus meiner Sicht ist aber, dass es nicht möglich ist, mehr als fünf Geräte mit der Bridge zu verknüpfen, wenn ihr keinen Homey-Premium-Account habt. Dieser ist für 2,99 Euro pro Monat zu haben ist. Ich bin ja kein Fan solcher Abo-Modelle, vor allem, wenn ich eine entsprechende Hardware gekauft habe, deren Funktionsumfang absichtlich durch ein Abo-Modell eingeschränkt wird. Da die Homey Bridge aber mit ihrem Verkaufspreis von 69 Euro eine sehr günstige Bridge ist, dürften die Abo-Kosten von 2,99 Euro für die meisten von euch sicher verschmerzbar sein.

Für 69 Euro bei Amazon kaufen

Ich würde die Homey Bridge all jenen empfehlen, die Smart-Home-Produkte unterschiedlicher Anbieter miteinander kombinieren wollen. Da die gesamte Intelligenz der Systeme über den Homey-Cloud-Service abgewickelt werden, solltet ihr außerdem kein Problem mit solchen Diensten haben, wenn ihr die Homey Bridge in euer Smart Home einziehen lassen wollt.

Die Homey Bridge bekommt ihr für 69 Euro bei Amazon. Die dazugehörige App könnt ihr kostenfrei im App Store laden.