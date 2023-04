SwiftKey: Drittanbieter-Tastatur integriert Bing AI-Chatbot

Erst im Oktober 2022 hatte Microsoft die clevere und viel genutzte SwiftKey-Tastatur völlig überraschend aus dem AppStore entfernt und damit das Ende von SwiftKey (App Store-Link) eingeläutet. Im November 2022 kündigte Microsoft-Manager Vishnu Nath auf Twitter dann aber überraschend die Rückkehr der intelligenten Tastatur an, die nun wieder problemlos im App Store geladen werden kann.

Die kostenlos nutzbare Zusatztastatur war 2014 gestartet und schnell zu einem Liebling unter den Drittanbieter-Tastaturen geworden. Dank der verbauten KI lernt SwiftKey das Schreibverhalten der Anwendenden und sorgt über Funktionen wie Wischen statt Tippen und schlauen Emoji-Vorschlägen für ein schnelleres und flüssigeres Schreiben auf dem Smartphone.

Nun hat Microsoft angekündigt, in Zukunft auch die hauseigene KI, Bing AI, in SwiftKey integrieren zu wollen. In einem Blogbeitrag des Konzerns wird von drei neuen Komponenten gesprochen: Suche, Chat und Ton. Wie die Namen der ersten beiden Funktionen schon andeuten, können User nun das Web durchsuchen, ohne die App zu verlassen, und mit Bing chatten, um zusätzliche Anfragen und Fragen zu stellen. Laut Microsoft können diese Funktionen zum Beispiel genutzt werden, wenn man sich mit einer Person unterhält und während des Gesprächs etwas nachschlagen möchte.

Bing AI verbessert Kommunikations-Stil

Die dritte Funktion, Ton, ist besonders spannend. Sie soll es den Nutzern und Nutzerinnen erleichtern, effektiver zu kommunizieren, indem Bing als Editor fungiert und den Text so umformuliert, dass er zum gewünschten Ton passt. Microsoft beschreibt das Feature mit den folgenden Worten:

„Egal, ob es Ihnen schwerfällt, in Ihren Arbeits-E-Mails förmlich zu sein, oder ob Sie eine neue Sprache lernen und Hilfe bei den Nuancen der Wortwahl benötigen, die Ton-Funktion hat alles für Sie parat, mit Stilen, die Ihre Worte professioneller, lässiger, höflicher oder prägnant genug für einen sozialen Beitrag klingen lassen.“

Nach der Aktualisierung von SwiftKey wird man ein Bing-Symbol über der Tastatur sehen, und wenn man darauf tippt, werden die drei neuen Funktionen angezeigt. Jeder kann die Suchfunktion nutzen, aber für den Zugriff auf Ton und Chat muss man sich im eigenen Microsoft-Konto anmelden, das für den Zugriff auf die neue Bing-Vorschau genehmigt werden muss. SwiftKey ist rund 140 MB groß, kann im deutschen App Store ab iOS/iPadOS 11.0 oder neuer geladen werden, und steht auch in deutscher Sprache bereit. Im Durchschnitt erhält SwiftKey gute 4,5 Sterne-Rezensionen im App Store.