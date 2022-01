Logitech Signature M650: Neue Maus in zwei Größen und auch für Linkshänder

Logitech hat die Signature M650 vorgestellt, eine neue Computer-Maus, die in zwei Größen und zudem auch in einer Version für Linkshänder verfügbar ist. Zur Auswahl stehen die Farben Weiß, Rosa und Graphit, der Preis liegt bei 44,99 Euro. Während die Maus für Rechtshänder in zwei Größen erhältlich ist, gibt es die Maus für Linkshänder nur in der großen Variante.

Ob bei der Arbeit an einem Dokument oder beim Surfen durch die Weiten des Internets – das SmartWheel der Signature M650 wechselt umgehend zwischen Geschwindigkeit und Präzision. Die Signature M650 und die größere Signature M650 L sind außerdem mit der SilentTouch-Technologie ausgestattet, wodurch sich die Klickgeräusche im Vergleich zur Logitech M185 um 90 Prozent reduzieren. Eine Batterielaufzeit von bis zu zwei Jahren sorgt derweil dafür, dass die kabellose Verbindung zuverlässig und langfristig gehalten wird. Hier wird eine Batterie vom Typ AA benötigt.

Für noch produktivere Abläufe lassen sich die Seitentasten der Maus über Logitech Options+ mit individuellen Shortcuts belegen. Die Signature M650 wird von den Betriebssystemen Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS und Android unterstützt. Die Verbindung erfolgt dabei über Bluetooth oder über den Logi Bolt USB-Empfänger.

Das nachhaltige Design der Signature M650 schließt auch die umweltfreundliche Beschaffung der einzelnen Materialien mit ein. Aus diesem Grund besteht ein Teil des verwendeten Kunststoffs aus recycelten Materialien. Bei den Modellen in Weiß und Rosa sind es 26, bei der Grafit-Variante sogar 64 Prozent.

Die neue Computer-Maus Signature M650 kann ab sofort auf www.logitech.com bestellt werden und sollte in Kürze auch den Handel erreichen.