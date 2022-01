Rebel Inc.: Militär-Simulation kostet nur noch 99 Cent

Rebel Inc. (App Store-Link) ist bereits im Dezember 2018 erschienen, wurde aber über zwei Jahre lang als Early Access-Version vertrieben. Im Dezember 2021 hat man das Spiel offiziell veröffentlicht und den Beta-Status verlassen. Und heute könnt ihr Rebel Inc. für nur 99 Cent statt 1,99 Euro kaufen.

„Kannst du den Aufstand aufhalten? Von den Entwicklern von Plague Inc. kommt ein einzigartiges und fesselndes politisch-militärisches Strategie-Simulationsspiel. Der Krieg ist vorbei, aber wir alle wissen, dass das nichts bedeutet. Um das Land zu stabilisieren, musst du militärische und zivile Prioritäten gegeneinander abwägen, um die Bevölkerung für dich zu gewinnen und gleichzeitig die Machtergreifung durch die Rebellen zu verhindern!“

Rebel Inc. erinnert viel stärker an ein klassisches Echtzeit-Strategie-Spiel als sein Vorgänger, denn die Auswirkungen auf den in verschiedene Zonen unterteilten Spielfeld sind ziemlich schnell sichtbar. Immer wieder müssen Rebellen vom Militär in die Schranken gewiesen werden, während man sich gleichzeitig um die soziale und politische Ordnung im Gebiet kümmert. Das heißt: Mit vorhandenen Geldmitteln muss beispielsweise die Infrastruktur immer weiter ausgebaut werden. Das fängt an bei der Wasserversorgung und reicht bis hin zum Mobilfunknetz. Nur so hält man das Volk bei Laune und behält genügend Reputation, um nicht vom Thron gestoßen zu werden.

Die Simulation kommt mit einem umfangreichen Kampagnen-Modus daher und verfügt darüber hinaus auch über einen Multiplayer-Coop- und VS-Modus. Gut zu wissen: Diverse Erweiterungen können per In-App-Kauf das Gameplay erweitern.