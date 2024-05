Logitech verkauft neue „Designed-for-Mac“ Produkte

Wir sind große Fans der MX-Serie von Logitech und haben quasi an allen Schreibtischen Mäuse und Tastaturen des Herstellers im Einsatz. Seit jeher sind diese so konzipiert und beschriftet, dass sie an Computern mit Windows oder Mac genutzt werde können. Das hält Logitech allerdings nicht davon ab, noch einmal spezielle „Designed-for-Mac“-Modelle auf den Markt zu bringen.

Die neue Produktreihe umfasst die MX Keys S for Mac, die MX Keys S Combo for Mac, die MX Anywhere 3S for Mac, die MX Keys Mini for Mac (in Space Gray) und die neue Ergo-Tastatur Wave Keys for Mac. Logitech hebt in einer Pressemitteilung zudem die speziellen macOS-Tastaturlayouts und Farbvarianten hervor – aus unserer Sicht ist das alles aber nur Kosmetik.

Wir sind seit jeher mit den Kombo-Varianten unterwegs und vermissen nichts. Einige Tasten sind hier doppelt bedruckt, etwa CMD und Alt. Zudem ist das @-Zeichen einmal auf dem Q (für Windows) und zusätzlich auf dem L (für Mac). Im Alltag schaut man irgendwann eh nicht mehr auf die Beschriftung.

Die Preise für die neuen „Designed-for-Mac“ Produkte sind absurd

Aktuell ist es aus unserer Sicht aber vollkommen absurd, eines der neuen Mac-Produkte zu kaufen. Die kompakte Logitech MX Keys Mini for Mac kann für 119 Euro vorbestellt werden. Die optisch fast identische Logitech MX Keys Mini (nicht nur für Mac) kostet dagegen nur 73,95 Euro, in der extravaganten Farbe Rosa sogar nur 51,99 Euro.

Angebot Logitech MX Keys Mini Kabellose Tastatur, Kompakt, Bluetooth, Hintergrundbeleuchtung,... Optimaler Tastenanschlag (1): Die Tastatur überzeugt durch Tasten, die den Fingerspitzen angepasst sind - mit Diktierfunktion (4) für automatische...

Kleine Größe, starke Leistung: Das Keyboard bietet ein präzises Layout mit einer minimalistischen Form - eine ergonomische und tragbare Tastatur,...

Angebot 91 Bewertungen Logitech MX Keys Mini Kabellose Tastatur, Kompakt, Bluetooth, Hintergrundbeleuchtung,... Optimaler Tastenanschlag (1): Die Tastatur überzeugt durch Tasten, die den Fingerspitzen angepasst sind - mit Diktierfunktion (4) für automatische...

Kleine Größe, starke Leistung: Das Keyboard bietet ein präzises Layout mit einer minimalistischen Form - eine ergonomische und tragbare Tastatur,...

Ebenfalls schon vorbestellt werden kann das Logitech MX Keys S Combo for Mac zum Preis von 219 Euro. Hierbei handelt es sich um ein Bundle bestehend aus Logitech MX Keys mit Nummernblock, der optionalen Handballenauflage und der MX Master 3S Maus. Auch hier gilt: Die bereits länger erhältlichen Varianten für Mac und Windows sind deutlich günstiger, hier zahlt man unterm Strich nur 189 Euro.

Angebot 173 Bewertungen Logitech MX Keys S Plus kabellose Tastatur, Low Profile, Fluid Quiet Typing,... Flüssiges Tipperlebnis: Das Laptop-ähnliche Profil mit kugelförmigen Tasten, die für Ihre Fingerspitzen geformt sind, sorgt für ein schnelles,...

Sich wiederholende Aufgaben automatisieren: Mit der Logi Options+ App zeitsparende Smart Actions-Kurzbefehle erstellen und weitergeben, um mehrere...

8.090 Bewertungen Logitech MX Master 3S – kabellose Performance-Maus mit ultraschnellem Scrollen,... Tracking auf jeder Oberfläche – 8K DPI: Verwenden Sie die kabellose Computermaus MX Master 3S, um auf jeder Oberfläche zu arbeiten, sogar auf Glas...

Leise Klicks: Die MX Master 3S Bluetooth-Maus verfügt über leise Klicks und vermittelt das gleiche zufriedenstellende Gefühl, jedoch mit 90 %...