ESR Qi2 Ladepad jetzt neu im Doppelpack vorbestellen

Ihr wollt mit Qi2 euer iPhone mit vollen 15 Watt aufladen? Dann hat ESR jetzt ein neues Ladepad gelistet, das ihr im Doppelpack für 42,99 Euro (Amazon-Link) bei Amazon vorbestellen könnt. Später soll es auch eine schwarze Variante geben, wobei diese noch nicht gelistet ist. Pro Stück müsst ihr also 21,50 Euro bezahlen, allerdings zeigen wir euch unten auf, dass es noch günstiger geht.

Weiterführende Informationen zum ESR Ladepad sind rar, allerdings gibt es ein fest integriertes Kabel, das am Ende fixiert ist, damit Biegungen kein Problem sind. Ein Netzteil müsst ihr in Eigenleistung stellen, jedoch könnt ihr das Ladepad via USB-C auch an einer Powerbank oder direkt am MacBook betreiben. Mit dabei ist ein Adapter auf USB-A, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es dann auch die volle Geschwindigkeit gibt.

Falls ihr schon jetzt zuschlagen wollt, könnt ihr eine Vorbestellung aufgeben. Einen genauen Starttermin gibt es noch nicht, jedoch sollte es nicht mehr so lange dauern, da das Produkt immerhin schon gelistet ist.

Qi2 Ladepad von Amegat für 15,29 Euro

Direkt verfügbar ist das Qi2 Ladepad von Amegat (Amazon-Link), das mit dem Gutschein 15DLCQ1010 nur noch 15,29 Euro statt für 17,99 Euro kostet. Bei diesem Ladepad ist kein fixiertes Kabel angebracht, ihr könnt einfach das mitgelieferte USB-C Kabel nutzen. Sollte das Kabel mal defekt sein, könnt ihr es einfach austauschen. Aber auch hier müsst ihr ein Netzteil in Eigenleistung stellen, das mindestens 20 Watt haben sollte, damit via Qi2 auch 15 Watt am iPhone ankommen.

Angebot 125 Bewertungen AMEGAT Magnetisches kabelloses Ladegerät, Qi2-zertifiziert 15W ultraschnell... 【Qi2 Zertifiziertes Laden】 Das magnetische kabellose Ladegerät von AMEGAT wurde speziell für die iPhone 12, 13, 14, 15 Serie entwickelt und...

【Quick Snap to Charge】Verfügt über ein ultradünnes und schlankes Design mit eingebauten starken Magneten für mühelose und präzise...