Aqara stellt neuen Rolladenmotor mit Matter-Support vor

Nachdem Aqara die Matter-Unterputzsteckdose H2 verfügbar gemacht hat, folgt jetzt der neue Aqara Roller Shade Controller T1S. Hierbei handelt es sich um einen smarten Rolladenmotor, der sich über die Aqara-Bridge auch in Matter integrieren lässt. Wichtig hierbei: Es handelt sich nur um einen Rolladenmotor, nicht um ein Komplett-Set mit Jalousie.

Die Rollladensteuerung T1S ist dabei mit Innenrollläden mit einem Rohrdurchmesser von 38 Millimetern kompatibel. Der Motor arbeitet mit 25 Umdrehungen pro Minute und agiert dabei besonders leise, da der Geräuschpegel unter 27 dB liegt. Ihr könnt aber auch einstellen, dass das Rollo über einen Zeitraum schrittweise geöffnet oder geschlossen wird, um den Geräuschpegel noch geringer zu halten.

Der per ZigBee angebundene Rolladenmotor lässt sich per App steuern und fernsteuern, ihr könnt Zeitpläne einrichten, mit Matter auch Siri, Alexa oder Google nutzen und so diverse Heimautomationen einrichten. Mit smarten Rollläden könnt ihr den Lichteinfall sowie die Temperatur regulieren, um eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Neben der smarten Steuerung gibt es auch die Möglichkeit einer manuellen Steuerung, da an dem Motor eine Steuereinheit verfügbar ist.

Für den Aqara Roller Shade Controller T1S ist bisher kein Pries bekannt, ebenso fehlen Informationen zum Marktstart. Wenn wir mehr Details erhalten, reichen wir sie natürlich an euch weiter.