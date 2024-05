Mit Video: So testet Apple die Wasserbeständigkeit des iPhone

Der Web-Video-Producer Marques Brownlee, auch bekannt als MKBHD, hat kürzlich einen exklusiven Einblick in die Haltbarkeitstests bekommen, die Apple an seinen iPhones durchführt. In diversen kurzen Videos erfahrt ihr, wie Apple seine iPhones auf Schutz vor Staub, Wasser und Stürzen testet.

Gestern teilte MKBHD diverse kurze Videos auf X, in denen ihr sehen könnt, wie Apple seine IP-Bewertung (Staub/Wasser), Fallfestigkeit, Vibrationsfestigkeit und mehr testet. Das Unternehmen greift dafür auf spezielle Maschinen zurück, die es erlauben, jede einzelne Messgröße gründlich zu testen.

Im Falle des Tests zur Wasserfestigkeit werden zum Beispiel 13 Wasserströme eingesetzt, während sich das iPhone um fast 360 Grad dreht und somit aus allen Richtungen mit Wasser umspült wird. Insgesamt werden in Sachen Wasser vier Themenbereiche getestet:

Mehr als 10.000 iPhones werden dabei laut MKBHD vor der Veröffentlichung eines neuen Modells auf dessen Haltbarkeit überprüft.

In den Videos gewinnt ihr außerdem Einblicke in das Falltest- und das Vibrationstest-System, das Apple verwendet. Ein kurzes Interview mit Apples Hardware-Chef, John Ternus, ist ebenfalls dabei. Darin geht es um die Haltbarkeitstests, die Reparaturfähigkeit und andere Themen.

Den vollständigen Beitrag findet ihr hier:

I recently got to visit some Apple labs where they durability test new iPhones before they come out, and learned a few things (🧵THREAD)

#1: Have you actually seen how they water test phones for IP ratings? (video) pic.twitter.com/Qh3hfmlmdn

— Marques Brownlee (@MKBHD) May 29, 2024