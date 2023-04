LumaFusion: Beliebte Videobearbeitungs-App jetzt mit Multicam-Support

iMovie für iOS ist ein guter Einstieg in die Welt der Videobearbeitung, bietet aber lediglich Basisfunktionen. Das deutlich professionellere Video-Editing-Tool Final Cut Pro hingegen bleibt weiterhin Mac-exklusiv. Die wohl beste Alternative für iPhone und besonders für das iPad ist der Video-Editor LumaFusion (App Store-Link).

Mit einer Bewertung von sehr guten 4,8 von 5 Sternen im deutschen App Store dürfte LumaFusion wohl zu einem der beliebtesten Mehrspur-Video-Editoren im mobilen Bereich liegen. Das Entwicklerteam wird zudem nie müde und bringt regelmäßig Updates auf den Weg. So auch jetzt geschehen mit der brandneuen Version 4.0, die ab sofort im deutschen App Store zum Download bereitsteht.

In Version 4.0 von LumaFusion gibt es nun erstmals eine Unterstützung fürs Multicam-Editing, die von vielen Nutzern und Nutzerinnen der App bisher schmerzlich vermisst wurde. Eine Multicam-Bearbeitung ist die Möglichkeit, mehrere Videowinkel einer Aufnahme zu haben, die eine Audioquelle haben soll, und in der Lage zu sein, diese Videodateien schnell zusammenzufügen, um den Ton anzupassen. Damit soll die Bearbeitung mehrerer Videoebenen wesentlich effizienter gestaltet werden.

Bis zu sechs Kameraquellen und mehrere Audiospuren synchronisieren

Mit der neuen Multicam-Studiofunktion können LumaFusion-User bis zu sechs Kameraquellen und mehrere Audiospuren automatisch synchronisieren. Alle diese Ebenen werden zu einem „Multicam-Clip“ mit perfekt synchronisiertem Audio und Video auf der Zeitleiste zusammengeschlossen. Sobald die Timelines synchronisiert sind, ist es nur noch eine Frage des Kamerawinkels, den der Editor zeigen möchte. Sobald man die notwendigen Bearbeitungen am Multicam-Clip vorgenommen hat, verwandelt LumaFusion ihn in einen normalen Clip, der als eine Ebene auf der Timeline bearbeitet werden kann. Weitere Infos zum Multicam-Studio gibt es auch auf der Website von LumaFusion.

Das neue Multicam-Studio, soll sich ab heute als Add-On in der App als einmaliger In-App-Kauf in LumaFusion freischalten lassen. Bei meinem ersten Test mit der neuesten Version der App wurde mir das Add-On bereits angezeigt, kaufen ließ sich das Extra allerdings noch nicht. In den USA ist das Add-On für 19,99 USD verfügbar, hierzulande dürften wir daher mit einem Preis zwischen 20 und 23 Euro rechnen. Zeitgleich lässt sich auch beim Einmalkauf der Haupt-App von LumaFusion sparen: Aktuell könnt ihr für nur 22,99 Euro statt 35,99 Euro zuschlagen. Wer beide Käufe tätigt, erhält demnach für etwas mehr als 40 Euro einen umfangreich ausgestatteten Video-Editor für iPhones und iPads.