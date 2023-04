Tagesschau-App jetzt mit Widgets für den iOS 16-Sperrbildschirm

Nachdem die Tagesschau (App Store-Link) im März neue Homescreen-Widgets integriert hat, geht es jetzt mit Widgets für den iOS 16-Sperrbildschirm weiter. Hier stehen zwei Widgets zur Auswahl bereit. Das kleine Tagesschau-Icon fungiert als Sprungmarke und bringt euch direkt in den Bereich Sendungen der Tagesschau-App. Das zweite Widget zeigt die aktuellste News an. Wenn die Headline anspricht, kann man mit einem Klick in die App springen und dort die komplette Nachricht lesen.

In Version 3.4.0 gibt es jetzt einen schnellen Zugriff auf den tagesschau24 Audio-Stream. Über das Kopfhörer-Symbol oben rechts gibt es einen Schnellzugriff auf Audio-Inhalte, ab sofort wird der Audio-Stream tagesschau24 ganz oben angezeigt. Gleichzeitig hat das Update den Audio-Player überarbeitet, genaue Änderungen nennt man an dieser Stelle aber nicht.

Die Tagesschau-App liegt zum Download bereit, ist 110,5 MB groß und funktioniert auf iPhone, iPad, Apple Watch und Apple TV.