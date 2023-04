Bear: Höhere Abokosten für Notiz- und Text-App in Version 2.0

Bear (App Store-Link) ist ein funktionaler Text-Editor mit Markdown-Support sowie eine Notiz-App zum Festhalten von Gedanken, Plänen und mehr. Ausprobieren lässt sich die App kostenlos, für alle Pro-Funktionen wird aber ein Jahresabo für 15,99 Euro oder ein Monatsabo für 1,49 Euro fällig. Bear ist zudem für macOS verfügbar und synchronisiert alle hinterlegten Daten zwischen verbundenen Geräten.

Nun steht bald eine neue Version von Bear zur Nutzung bereit: Das Entwicklerteam von Shiny Frog arbeitet gerade an Version 2.0 des beliebten Notiz- und Dokumenten-Editors. Auf der eigenen Website bietet das Team ab sofort auch eine öffentliche Betaversion für macOS und iOS per TestFlight an, die sich kostenlos herunterladen und ausprobieren lassen. Damit halten auch einige neue Features Einzug in die Produktivitäts-Anwendung, darunter Tabellen, ein GIF-Support, Link- und PDF-Vorschauen, Fußnoten, neue Widgets, ein neues Zeichen-Tool und mehr.

Bestandskundschaft bleibt vorerst bei alten Abopreisen

Zugleich gibt es allerdings auch schlechte Nachrichten für Neukunden und -kundinnen: Mit der Veröffentlichung von Bear 2.0 werden die Abopreise erhöht werden. Die bestehende Kundschaft erhält Bear weiterhin zum aktuellen Preis (1,49 Euro/Monat bzw. 15,99 Euro/Jahr), solange sie über ein aktives Abonnement verfügen. Auch wer jetzt noch schnell zuschlägt und Version 1 von Bear abonniert, zahlt noch die alten Preise.

Wenn Bear 2.0 in ein bis zwei Monaten auf den Markt kommt, wird das Premium-Abo dann 2,99 USD/Monat bzw. 29,99 USD/Jahr kosten. Rechnet man die Preise eins zu eins mit einer Verdopplung der Kosten um, dürften es in Deutschland dann rund 3 Euro/Monat und 32 Euro/Jahr werden. Solltet ihr daher mit Bear geliebäugelt haben, empfehlen wir, noch jetzt ein Abo abzuschließen – oder sich nach einer der zahlreich vorhandenen Alternativen umsehen, die der Markt für Notiz-Apps bietet.