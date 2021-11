Lyd: Apple Watch App für Sonos bekommt neue Funktionen

Abgesehen von den Standard-Apps habe ich auf der Apple Watch im Prinzip nur zwei Anwendungen regelmäßig im Einsatz. Neben der Nuki-App ist auch Lyd (App Store-Link) als Applikation auf meinem Watchface untergebracht. Mit der kleinen praktischen Anwendung kann ich meine Sonos-Lautsprecher direkt am Handgelenk steuern. Wesentliche Funktionen erreiche ich so schneller, als wenn ich erst das iPhone entsperren und die Sonos-App öffnen würde.

Mit dem Update auf Version 2.4 hat die Anwendung von Entwickler Alexander Heinrich mal wieder etwas dazu gelernt. So gibt es jetzt beispielsweise einen einfach zu erreichenden Schlaftimer, mit dem man die Wiedergabe nach einer gewünschten Zeit automatisch beenden kann.

Ebenfalls neu: Lyd zeigt ab sofort die Ladung von tragbaren Sonos-Lautsprechern an, aktuell sind das der Sonos Roam und Sonos Move. Außerdem kann man Sprachnachrichten von der Apple Watch aus nun auch an mehrere Lautsprecher senden und einzelne Lautsprecher in einer Gruppe stumm schalten.

Falls ihr ein Sonos-System und eine Apple Watch im Einsatz habt, gehört Lyd auf jeden Fall zur Grundausstattung. Mit einem Preis von 1,99 Euro ist die App auch gar nicht mal teuer, die verfügbaren In-App-Käufe dienen nur der zusätzlichen, freiwilligen Unterstützung des Entwicklers.