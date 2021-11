iOS 15.2 Beta 3: Playlist-Suche bei Apple Music, Makromodus & mehr

Apple hat gestern Abend iOS 15.2 Beta 3 für Entwickler und Entwicklerinnen zum Download freigegeben und schraubt an den Details. Auf welche Neuerungen wir uns freuen können, fassen wir folgend zusammen.

Apple Music

In der neuen Beta kann man endlich auch einzelne Playlists durchsuchen.

Makromodus

Schon in der zweiten Beta hat Apple einen Schalter für den Makromodus hinzugefügt. In den Einstellungen findet ihr einen Schalter, mit dem ihr die manuelle Kontrolle aktivieren oder deaktivieren könnt.

iCloud Private Relay

In den Bereichen Mobilfunk und WLAN der App „Einstellungen“ hat Apple die Formulierung „iCloud Private Relay“ präzisiert. Der Schalter, der zuvor „iCloud Private Relay“ hieß, wurde in „Limit IP Address Tracking“ umbenannt, um deutlicher zu machen, was passiert, wenn er aktiviert ist. Eine deutsche Übersetzung ist hier noch nicht verfügbar.

Erinnerungen

In der neuen Version können mehrere Tags in der Erinnerungen-App auf einen Schlag umbenannt oder gelöscht werden.

Fehlerbehebungen

Streaming in der Musik-App kann zu einer höheren CPU-Auslastung führen, was in manchen Szenarien zu einer schnelleren Entladung des Akkus führt.

(Foto Makromodus: Zollotech)