macOS Sonoma: Passwörter im iCloud-Schlüsselbund auch mit Drittanbieter-Browser nutzbar

Der iCloud-Schlüsselbund kann als Passwort-Manager für iOS und macOS angesehen werden. Gespeicherte Passwörter können mit einem Klick in die entsprechenden Login-Felder eingefügt werden – hier genügt die Authentifizierung via Face ID oder Touch ID. Mit dem kommenden Mac-System macOS Sonoma wird man den iCloud-Schlüsselbund auch mit Drittanbieter-Browser nutzen können, also auch mit Google Chrome oder Microsoft Edge.

Derzeit steht macOS Sonoma nur als Beta-Version bereit. Erste Tester berichten, dass Passwörter aus dem iCloud-Schlüsselbund automatisch eingesetzt werden können, ebenso können die Drittanbieter-Browser neue Passwörter im iCloud-Schlüsselbund speichern. Dafür muss jedoch die Browser-Erweiterung „iCloud-Passwörter“ installiert sein, die unter anderem für Chrome und Edge verfügbar ist.

‼️🔑 macOS Sonoma brings Apple’s password manager to Google Chrome, Microsoft Edge, and other browsers using their extensions stores with the “iCloud Passwords” browser extension.

If you’re running the macOS Sonoma public or developer beta, you can try it right now! [1/n] pic.twitter.com/stkbQqFtfx

— Ricky Mondello (@rmondello) July 12, 2023