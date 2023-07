Satechi Duo Wireless Charger: Praktische 10.000 mAh-Powerbank ist perfekt für Reisen

In den ersten Bundesländern haben die Sommerferien begonnen, darunter in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Wenn eine Urlaubsreise ansteht, wandern zumeist auch die Apple-Geräte mit ins Gepäck. Wer unterwegs auf kompakte und praktische Weise sein iPhone, die AirPods und die Apple Watch aufladen und zudem noch auf einen mobilen Ersatzakku zurückgreifen möchte, sollte sich den Satechi Duo Wireless Charger genauer ansehen.

Der Satechi Duo Wireless Charger Power Stand, so die volle Produktbezeichnung, wurde im Dezember des letzten Jahres vorgestellt. Bis das Produkt allerdings flächendeckend auch in Deutschland verfügbar war und wir ein Testgerät bekommen konnten, dauerte es allerdings noch etwas. Die Ladestation ist nun aber im Online-Handel erhältlich, unter anderem bei Amazon zum Preis von rund 104 Euro. Optional kann noch der Satechi USB-C Magnetic Apple Watch Charger (Amazon-Link) dazugekauft werden, der nicht im Lieferumfang des Ladegeräts enthalten und für aktuell 33,75 Euro zu haben ist.

Der Satechi Duo Wireless Charger ist eine Powerbank für iPhone und AirPods, die sich über entsprechende Qi-Ladeflächen aufladen lassen. Auf der Rückseite befindet sich ein weiterer USB-C-Port, um gleichzeitig ein drittes Gerät wie die Apple Watch über den oben erwähnten Ladepuck aufladen zu können. Ausgestattet mit 10.000 mAh, lassen sich die Geräte bequem unterwegs aufladen und gleichzeitig ein paar Extras nutzen. Wer beispielsweise eine Nacht im Hotel verbringt, ohne konstanten Stromanschluss auf einem Campingplatz nächtigt oder eine längere Zugfahrt vor sich hat, profitiert von den zahlreichen Lademöglichkeiten der Powerbank.

Powerbank mit aufklappbarer iPhone-Halterung

Das Besondere dabei: Der Deckel der Powerbank lässt sich aufklappen, um so das iPhone stehend im Hoch- oder Querformat aufladen zu können. So hat man weiterhin alle Benachrichtigungen im Blick und gleichzeitig öffnet sich die Ladefläche für die AirPods. Letztere kann man dann hinter dem Smartphone ablegen und laden. Das iPhone wird dabei mit 7,5 Watt aufgeladen, die restlichen 2,5 Watt stehen den AirPods zur Verfügung. Auch für Sicherheit wurde gesorgt: Beim Ladevorgang gibt es eine integrierte Fremdkörpererkennung (FOD) und einen Übertemperaturschutz.

Die 70 x 140 Millimeter große Powerbank bietet eine graue Aluminiumoberfläche samt nützlicher Gummifüße auf der Unterseite, die vor einem Verrutschen schützen. Zudem gibt es LEDs, die den Akkustatus visualisieren, und an der Frontseite ist eine weitere LED integriert, die den aktuellen Ladevorgang anzeigt. Über den USB-C-Anschluss lässt sich die Powerbank wieder aufladen, alternativ kann der Port auch für ein drittes Gerät wie den Apple Watch-Ladepuck genutzt werden.

Während sich ein iPhone 14 Pro allein mit der Powerbank etwa zweimal voll aufladen lässt, hat man bei der Benutzung inklusive AirPods und Apple Watch über den USB-C-Port mit einem etwas langsameren Aufladen zu leben. Hier reicht der Akku aus, um das iPhone, die AirPods und die Apple Watch etwa einmal zu laden. Der USB-C-Anschluss verfügt über einen Output von 5V/2.4A.

Fazit: Edel und sehr praktisch – aber auch teuer

Insbesondere in Verbindung mit dem zusätzlichen Ladepuck für die Apple Watch ist der Satechi Duo Wireless Charger Power Stand ein vielseitiges All-In-One-Gerät, das abseits von Urlaubsreisen auch durchaus seinen Platz auf dem Schreibtisch finden kann. Auch an der Verarbeitung lässt sich rein gar nichts bemängeln, das Alu-Design wirkt absolut hochwertig und gehört zu den edelsten, die ich bei einer Powerbank gesehen habe.

Kritik kann man natürlich am Preis äußern, vor allem in Kombination mit der vergleichsweise geringen Akkukapazität: Hier gibt es „Standard“-Powerbanks mit gleicher Kapazität im Handel schon für deutlich weniger Geld. Einzigartig in dieser Hinsicht ist bei der Satechi-Lösung allerdings die Möglichkeit, die Powerbank zu einer iPhone-Halterung aufzuklappen und darunter auch gleichzeitig die AirPods kabellos laden zu können. Hier heißt es wie immer abzuwägen, welche Features man benötigt und welchen Preis man bereit ist, für ein Zubehör dieser Art zu zahlen.

