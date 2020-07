Mandala: Klassisches Puzzle-Brettspiel findet den Weg zu iOS

Schon viele Brett- und Kartenspiele haben unter iOS ein erfolgreiches Remake erfahren, darunter auch die Klassiker Catan oder Zug um Zug. Mit Mandala (App Store-Link) von Digital Future Games ist nun ein weiterer Titel für iPhones und iPads im App Store erschienen, der zunächst als Brettspiel erhältlich war und nun ein digitales Remake erfährt. Der Download der Universal-App ist grundsätzlich kostenlos und wird über In-App-Käufe für Währungen im Spiel finanziert. Für die Installation des Spiels ist mindestens iOS 11.0 oder neuer sowie 257 MB an freiem Speicherplatz notwendig. Eine deutsche Lokalisierung ist auch bereits vorhanden, wirkt aber in einigen Übersetzungen etwas holprig.

“Mandala ist ein Spiel mit einer geschichtsträchtigen Geschichte. Es wurde 1982 vom Vorläufer der Digital Future Games – den treffend benannten Future Games – gegründet und war fast über Nacht ein Erfolg. Dieses esoterische, preisgekrönte Spiel war ein Design-Meisterwerk und verkaufte nach dem Release über 115.000 Exemplare. Sein einzigartiger Stil und seine innovative Spielmechanik begeisterten die Spieler von der ersten Partie an. Heute, fast vierzig Jahre später, hat es so etwas noch nie gegeben.”

Online-Multiplayer und Game Center-Erfolge

Mandala erschien als Brettspiel erstmals im Jahr 1983 und ist nun in einer überarbeiteten Fassung mit einigen neuen Spielmechaniken unter iOS verfügbar. Die grundlegenden Regeln sind jedoch die gleichen geblieben. Wer damit nicht vertraut ist, eine kurze Erklärung: Das Ziel des Spiels ist es, den eigenen Bauer in die Mitte des Bretts zu führen, indem man durch eine abnehmende Reihe von Ringe navigieren und dabei gegnerische Teile abschneiden muss. Die Spieler würfeln mit fünf farbigen Würfeln, die jeweils einem passenden Paar Ringe entsprechen. Basierend auf den Zahlen, die sie würfeln, können die Spieler diese Ringe drehen und ihre Annäherung an die Mitte sowie die Pfade ihrer Gegner ändern.

In der Touchscreen-basierten Version von Mandala gibt es angepasste Charaktere, die nun an die Elemente Feuer, Wasser, Wind und Geist angelehnt worden sind. Auch ein System zum Aufleveln ist vorhanden, mit dem sich Figuren erstehen und upgraden lassen. Die Upgrades lassen sich natürlich über In-App-Käufe erstehen, können aber auch durch andere Aktionen im Spiel, wie das Abschneiden von Kontrahenten im Spiel oder das Gewinnen von Partien, gesammelt werden. Auch ein Online-Multiplayer-Modus und Erfolge im Game Center sind vorhanden. Falls ihr noch weitere Eindrücke benötigt, schaut euch abschließend den YouTube-Trailer zu Mandala an.