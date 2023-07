Marktforschung: Mac-Verkäufe um 10 Prozent gestiegen, PC-Verkäufe rückläufig

Apple konnte im zweiten Quartal dieses Jahres die Mac-Verkäufe um 10 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 steigern. Spannend dabei zu sehen: Alle anderen großen Marken, unter anderem Lenovo, HP und Dell, kämpfen hingegen mit schlechten Absatzzahlen.

Insgesamt ist der Markt rückläufig, im zweiten Quartal sind die weltweiten PC-Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 13,4 Prozent zurückgegangen. Das ist nun das sechste Quartal in Folge, in dem der Markt schrumpft, die Nachfrage ist sowohl im privaten als auch kommerziellen Sektor nicht mehr so hoch.

Anbei könnt ihr die genauen Daten einsehen: