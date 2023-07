Prime Day: Ecovacs bietet auch Rasenpflege günstiger an

Ehrlich gesagt ist es schon ein wenig mühselig, über das fünfte Saugroboter-Angebot am Prime Day zu schreiben. Der für seine Roboter bekannte Hersteller Ecovacs hat glücklicherweise noch etwas mer auf Lager, neben der Bodenreinigung im Haus kümmert man sich nämlich auch um die Rasenpflege im Garten.

Hier kommt der Ecovacs Goat G1 zum Einsatz, der seit seiner Einführung im Frühjahr bei allen Händlern durchgängig für 1.599 Euro erhältlich ist. Rabatte gab es bisher keine. Ich hätte mir zwar etwas mehr erwartet, aber immerhin: 50 Euro Abzug gibt es am heutigen Prime Day, es werden also 1.549 Euro an der Kasse berechnet.

Ich würde euch gerne noch weitere Eindrücke rund um den Rasenmähroboter liefern, aber in meinem kleinen Garten hat der Einsatz bisher keinen Sinn gemacht. Aktuell steht die „Ziege“ bei meinem Vater im Karton und wird am Donnerstag eingerichtet. Ein wenig müsst ihr euch also noch gedulden, bis ich euch mit einem Testbericht versorge. Immerhin: Bei der aktuellen Hitze wächst der Rasen ja ohnehin nicht besonders schnell.

Weitere neue Roboter-Angebote von Ecovacs

Ecovacs hat an der Roboter-Front noch einmal nachgelegt und bietet unter anderem den Deebot X1 Turbo zum Sparpreis an. Hier gibt es satte 46 Prozent Rabatt im Vergleich zum Listenpreis, aktuell kostet der Wischroboter mit Saugfunktion nur 699 Euro.

Ebenfalls im Angebot: Das aktuelle Top-Modell des Herstellers, der X1 Omni, sowie die Neuerscheinung T20 Omni mit verbesserter Trocknung der Wischbezüge.

Angebot ECOVACS DEEBOT X1 Turbo Saugroboter 5000Pa mit 4L Auto-Reinigungsstation, Auto-Mop... Automatische 3-in-1-Reinigungsstation mit hoher Kapazität- 4 L getrennte Rein-/Abwassertanks unterstützen das Wischen von maximal 360 ㎡ Fläche...

Verbesserte AIVI 3D-Hindernisvermeidung- AIVI 3D der Autopilot-Technologie integriert mit Vision und Tiefeninformationen Erkennung könnte genau 18...

Angebot ECOVACS DEEBOT X1 OMNI, Staubsaugerroboter mit Wischfunktion und multifunktionaler... X-TRA PRAKTISCH: Saugroboter mit Wischfunktion und automatischer Staubentleerung und Wassersäuberung, beim DEEBOT X1 OMNI muss der Staubbehälter...

X-TRA KRAFTVOLL: Saugroboter für Tierhaare (Katzenhaare, Hundehaare) - Der DEEBOT X1 OMNI als Staubsaugerroboter Tierhaare, hat eine Saugleistung von...