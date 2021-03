Masterplan.com: Lernplattform veröffentlicht Update für mobile App

Die Plattform Masterplan widmet sich der betrieblichen Fortbildung und will diese „so einfach und motivierend wie niemals zuvor“ gestalten, wie es in einer Mitteilung an uns heißt. Über 250 Unternehmen, darunter VW, EON, die Otto-Group, die Commerzbank und Beiersdorf, nutzen Masterplan, um digitale Weiterbildungen anzubieten. Unternehmen können unter anderem in wenigen Minuten eigene Inhalte mit Masterplan-Lektionen und selbsterstellten Quiz-Elementen kombinieren. Diese interaktiven Lernpfade können dann einzelnen Mitarbeitern individuell zugeordnet und der Lernfortschritt ausgewertet werden.

Heute hat Masterplan den Launch der neuen Version 2.0 für die Mobile-App (App Store-Link) bekanntgegeben. „Wie bisher können Nutzer mobil durch unsere exklusive Bibliothek ständig aktualisierter Lerninhalten stöbern. Kürzlich haben wir beispielsweise einen Kurs von Arianna Huffington publiziert – Produktivität durch Wohlbefinden. Neu ist, dass wir auch alle anderen zusätzlich gelaunchten Software-Funktionen der vergangenen sechs Monate mobil integriert haben. Damit setzen wir in großen Schritten unsere Mission nun auch auf mobilen Endgeräten um, die einfachste, vollumfängliche Lernsoftware für Unternehmen zu sein,“ erklärt Stefan Peukert, Gründer von Masterplan.

Nutzer der mobilen Masterplan-App können nun jede einzelne Lektion auf ihr Smartphone herunterladen. Im Dashboard der App gibt es einen zusätzlichen Menüpunkt „Downloads“, in welchem alle gespeicherten Kurse gesammelt angezeigt werden. Indem Nutzer ihre Kurse herunterladen, sobald WLAN verfügbar ist, können sie ihre mobile Datennutzung reduzieren. Auch Lernen im Flugzeug oder abgeschieden auf dem Land sind mit dem Offline-Modus jetzt einfach möglich.

Audio-Modus und individuelle Lernpfade für unterwegs

Unterwegs in der Bahn, beim Joggen oder entspannt in der Mittagspause: Lernen mit Masterplan funktioniert jetzt auch ohne Bildschirm. Dafür kann jede Lektion durch das Klicken auf das Antennen-Symbol oben recht im Fenster auf den Audio-Modus umgeschaltet werden.

Im Dashboard der App gibt es einen weiteren zusätzlichen Menüpunkt „Lernpfade“. Dieser zeigt alle Lektionen und Kurse an, die den KollegenInnen individuell vom Manager zugewiesen worden sind. Dazu gehört auch ein separater Unterbereich für Pflichtschulungen. Auf diesem Weg stehen Inhalte, die Unternehmen besonders wichtig sind, auch auf dem Smartphone im Fokus. Die iOS-App von Masterplan ist kostenlos im App Store für das iPhone verfügbar und benötigt neben iOS 12.0 oder neuer auch etwa 31 MB an freiem Speicherplatz.